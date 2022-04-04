وداعاً للفشل.. بلح الشام المقرمش الهش بكل تكاته وتجنبي هذا الخطأ لوصفة ناجحة 100%

يعتبر بلح الشام من أشهى وألذ الحلويات والتي دائمًا ما تعد في شهر رمضان الكريم، لكن دائمًا ما تفشل بعض السيدات في تحضيره داخل المنزل مثلما ما يتم تحضيره داخل المطاعم، لكن بعد عرضنا لطريقة بلح الشام المقرمش والتي أثبتت نجاحًا ملحوظًا مع كثير من الناس، فسوف نزيل أي فشل كان متواجد في السابق.

بلح الشام المقرمش

إليكم أسهل وأسرع طريقة تحضير بلح الشام ذو القوام المقرمش بهذا الشكل الآتي ذكره:

المقادير

كوب من الدقيق.

كوب إلا ربع من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من النشا.

3 بيضات.

ربع كوب من الزبدة.

أربع أكواب من الزيت.

مقادير شربات بلح الشام

كوبان من السكر الناعم.

رشة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

كوب من الماء.

بلح الشام مثل المحلات

أولًا نقوم بتحضير شربات بلح الشام، وذلك من خلال وضع وعاء صغير على النار ومن ثم نضيف به السكر والماء والليمون وماء الزهر.

وبعدها نقوم بخلط المكونات معًا، حتى تمام ذوبان السكر، وبعد أن يتم غلي الشربات، فيجب أن نترك جانبًا حتى أن يبرد.

وعلى الجانب الآخر نقوم بإحضار إناء كبير، ونضيف به الماء والزبدة.

ومن ثم نضيف إناء آخر ونضع به النشا والملح والدقيق، وذلك مع خلط هذه المكونات بشكل جيد.

وبعد ذلك نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى خليط الماء والزبدة، وذلك مع التقليب لمدة 5 دقائق، حتى نتحصل على

وبعد ذلك نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى خليط الماء والزبدة، وذلك مع التقليب لمدة 5 دقائق، حتى نتحصل على قوام متجانس ومتماسك بعض الشيء.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على النار لمدة دقائق، وبعدها نقوم بتركه جانبًا، حتى يبرد وهذا الخطأ الأشهر الذي يجب تجنبه فالعديد من السيدات لا تتركه يبرد.

ثم نقوم بوضع البيض إلى الخليط، وذلك مع المزج بشكل جيد، ومن بعدها تكون عجينة بلح الشام جاهزة إلى حد كبير.

وبعد ذلك نقوم بتسخين الزيت داخل المقلاة، وبعدها نقوم بتشكيل العجينة إلى أصابع من خلال استخدام كيس الحلواني.

ومن بعد أن يتغير لون العجينة إلى اللون الذهبي، فهنا يكون بلح الشام جاهزًا للخروج من على النار.

فيجب وضعه في الشربات البارد فور خروجه من على النار، وبعدها يكون جاهزًا للتناول.

إلى هنا نكون قد قدمنا لكم القدر الكافي من المعلومات التي تدور حول طريقة عمل بلح الشام المقرمش داخل المنزل، لكن يجب أخذ كل سر في طريقة التحضير أو المكونات الذي قمنا بعرضه داخل هذا المقال في عين الاعتبار، حتى نتحصل على النتيجة المرادة.