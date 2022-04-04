أحلي وألذ لقمة القاضي في رمضان بطريقة سهلة وشهية وصحية وأضمن من محلات الحلويات

لقمة القاضي من أحلي وألذ أنواع المعجنات والحلويات والتي يحب تناولها بشكل كبير في شهر رمضان، والتي تعتبر من أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم، وهي منتشرة ومشهورة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في المنزل، وتتمتع طريقتنا المميزة لعمل لقمة القاضي باحتوائها على العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة للصحة العامة والجسم، حيث تساعد على إمداد الجسم بالسعرات الحرارية العالية والتي تعمل على تنشيط الجسم والدورة الدموية بشكل كبير وخاصة في أثناء الصيام، وهناك العديد من الطرق المختلفة التي يتم عمل لقمة القاضي بها والتي تبحث عنها العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عملها، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم لقمة القاضي.

طريقة عمل لقمة القاضي ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم بيتي فور شهية وسهلة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة.

المكونات.

إثنين كوب دقيق.

إثنين كوب حليب سائل.

بيضتان.

إثنين باكو فانيليا

رشه من الملح.

زيت للقلي.

مكونات عمل الخميرة

ملعقة صغيرة سكر.

نصف كوب ماء دافئ.

باكو من الخميرة.

طريقة تحضير الخميرة

نقوم بإحضار نصف كوب من الماء الدافئ ونضيف إليه باكو الخميرة ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة سكر، ثم نقوم بتقليبهم جيداً ثم يغطي ويترك حتى تخمر.

طريقة عمل لقمة القاضي

نقوم بإحضار طبق عميق ونضع بيضتان ونضيف إليه إثنين باكو فانيليا ونضيف إليه إثنين كوب من الحليب السائل الدافئ ثم نقوم بإضافة كوبان من الدقيق ونضيف إليه رشه من الملح.

بعد أن تختمر الخميرة جيداً نقوم بإضافتها إلي الخليط ونقوم بعجينه جيداً حتي تصبح عجينة شبه متماسكة.

ونتركها لمدة ربع ساعة حتي تختمر جيداً.

مكونات عمل الشربات

كوبان من السكر.

كوبان من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل الشربات

نقوم بإحضار إناء عميق ونضعها على النار ونضيف بداخلها الماء ثم نضيف إليه كوبان السكر ويقلب جيداً ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الليمون ونستمر في التقليب حتى يثقل الخليط ويصبح شربات.

طريقة التحضير