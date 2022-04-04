استخدمت بذور الكتان لعمل كيراتين في البيت لفرد الشعر والنتيجة كانت مبهرة

يوجد الكثير من الطرق الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر وتنعيمه ومن أشهر هذه الطرق وصفة بذور الكتان، حيث أن هذه الوصفة من الطرق اليابانية التي يستخدمها الكثير من الأشخاص في قارة آسيا ذلك يمتلك الكثير من الأشخاص في قارة آسيا شعر ناعم مثل الحرير، ولا يوجد أى شخص فى هذه القارة يمتلك شعر مجعد أو شعر خشن وهذه الطريقة سهلة جداً يتبع الكثير من الأشخاص حيث تعمل على نمو الشعر بصورة طبيعية وصحية جداً، وتجعل هذه الطريقة الشعبي انسيابي وتكسبه نعومة من خلال بعض المكونات الطبيعية البسيطة وسعر هذه المكونات قليل أيضاً.

مكونات وصفة جل بذور الكتان

يتم صنع كيراتين ياباني طبيعي عن طريق بعض المكونات البسيطة والتي يستطيع أن يقوم بصنعها أي شخص من خلال أن يقوم بخلط هذه المكونات وهي:

يتم استخدام ملعقتين من زيت جوز الهند.

نستخدم ست ملاعق كبيرة من بذور الكتان.

نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من النشا ونضيف أيضاً خمس أكواب من الماء.

كيفية تحضير وصفه جل بذور الكتان

نضع بذور الكتان في وعاء ونضيف إليه نصف مقدار من الماء ويتم وضعه على النار ونستمر في التقليب بواسطة ملعقة خشبية بصورة مستمر.

يتم رفع هذا الوعاء من على النار عندما نحصل على رغوة بيضاء كثيفة.

تثبيت هذا المزيج عن طريق أن نستخدم قطعة من الشاش حتى نحصل على هلام من بذور الكتان ونستخدم هذا الهلام في عمل هذه الوصفة.

نحضر وعاء آخر نضع فيه النشا وباقي كمية الماء ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي كما يجب أن نستمر في التقليب بصورة جيدة حتى لا تتكون لا تتكون أي تكتلات بعد ذلك نقوم بغلق النار.

نضع الوعاء على النار ونضيف إلى المزيج زيت جوز الهند.

يتم تقسيم الشعر الى نصفين ويتم تغطية الشعر بصورة كاملة بهذا الخليط لمدة ساعة على الأقل وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بصورة جيدة وسوف نحصل على شعر صحي وناعم.

أهمية جل الكتان