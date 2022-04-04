إعملي البيتي فور الصحي والشهي في المنزل وذلك بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

البيتي فور من أحلي وألذ أنواع مخبوزات التي يتم عملها في عيد الفطر المبارك، والتي تعتبر أحد أهم مظاهر الاحتفال بالعيد والذي يحب تناوله جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير وخاصة فى عيد الفطر والذي يعتبر أساس الفرحه به هو عمل المخبوزات والحلويات وهي عادة منتشرة ومشهورة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، كما أن هناك العديد من المخبوزات والحلويات الأخري المفضل عملها في العيد وذلك مثل الغريبة الناعمة، أو الكحك الناعم، أو بسكويت النشادر، أو البيتي فور والذي يعتبر أحد أهم أكثر المخبوزات التي يفضل تناولها غالبية الأفراد، وذلك بجانب كوب من الحليب، أو كوب من الشاي، أو كوب الشاي باللبن، أو العصير الطازج ولذلك فإن عملها عادة مميزة في جميع البيوت المصرية بشكل كبير، وكما أن البيتي فور يحتوي على العديد من الفوائد الغذائية والصحية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم.

طريقة عمل البيتي فور ومكوناته

المكونات

كيلو من الدقيق.

كوبان من السمنة البلدي أو الزبدة الباردة.

350 جرام من السكر البودر.

150 جرام كاكاو خام.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه من الملح.

لتزين البيتي فور شيكولاتة بيضاء أو بنى أو فارم سله اللون أو جوز هند أو مكسرات.

طريقة التحضير