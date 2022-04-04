نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي البيتي فور الصحي والشهي في المنزل وذلك بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات في المقال التالي
البيتي فور من أحلي وألذ أنواع مخبوزات التي يتم عملها في عيد الفطر المبارك، والتي تعتبر أحد أهم مظاهر الاحتفال بالعيد والذي يحب تناوله جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير وخاصة فى عيد الفطر والذي يعتبر أساس الفرحه به هو عمل المخبوزات والحلويات وهي عادة منتشرة ومشهورة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، كما أن هناك العديد من المخبوزات والحلويات الأخري المفضل عملها في العيد وذلك مثل الغريبة الناعمة، أو الكحك الناعم، أو بسكويت النشادر، أو البيتي فور والذي يعتبر أحد أهم أكثر المخبوزات التي يفضل تناولها غالبية الأفراد، وذلك بجانب كوب من الحليب، أو كوب من الشاي، أو كوب الشاي باللبن، أو العصير الطازج ولذلك فإن عملها عادة مميزة في جميع البيوت المصرية بشكل كبير، وكما أن البيتي فور يحتوي على العديد من الفوائد الغذائية والصحية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم.
طريقة عمل البيتي فور ومكوناته
المكونات
- كيلو من الدقيق.
- كوبان من السمنة البلدي أو الزبدة الباردة.
- 350 جرام من السكر البودر.
- 150 جرام كاكاو خام.
- ثلاث بيضات.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشه من الملح.
- لتزين البيتي فور شيكولاتة بيضاء أو بنى أو فارم سله اللون أو جوز هند أو مكسرات.
طريقة التحضير
- يتم إحضار طبق عميق ونضع به الزبدة الباردة والسكر البودر الذى يتم نخله ثم نضبه بالمضرب الكهربائي جيدا حتي تكون قوامه مثل الكريمة.
- ثم نضيف إليه البيض والفانيليا ويتم خفقهم جيدا بالمضرب الكهربائي.
- ثم نضيف اليه الدقيق المنخول مع رشه من الملح ويتم تقليبهم جيدا باستخدام الأيدي أو ملعقة لكى تتماسك العجينة.
- يجب عليكى أن تستخدمي دقيق حلويات.
- يتم بدء تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تكون ساخنة وبعد ذلك يجب علينا أن نضع هذه العجينة في الثلاجة لكى ترتاح لمدة عشرة دقائق.
- وبعد ذلك نخرج العجينة من الثلاجة ونضعها في كيس حلواني ويتم أحضار صينية ونضغط على كيس الحلواني لتعطينا أشكال البيتي فور الصغيرة والجميلة وبعد ذلك يتم دخول الصينية إلى الفرن ونتركها حتى تعطينا اللون الذهبي المفضل لدى كثيرا من الناس.
- وبعد أخرجها من الفرن يجب علينا أن نزينها بالأشكال الجميلة والمختلفة أو يتم تزين البيتي فور بالشيكولاتة أو الفارم سله أو جوز الهند ثم نحضر طبق فيه بيتي فور بجميع أشكاله المتنوعة لتقديمه لأسرتك.
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