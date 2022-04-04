اعملي عجينة السمبوسة في البيت بخطوات سهلة وبمكونات بسيطة

طريقة عمل عجينة السمبوسة، السمبوسة تعتبر من أكثر الأطباق التي يريدون معظم الأشخاص تناولها كثيرا، خاصة الأطفال، لأنها تتميز بطعم مقرمش ولذيذ ولها رائحة مميزة عن باقي الأكلات، ويمكن تناولها كوجبة عشاء خفيفة، ولكن بعض الأمهات لا تعرف طريقة عمل العجينة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل عجينة السمبوسة المنزلية المقرمشة.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

المكونات

١٦٠ جرام من الماء الفاتر.

حبة من البيض.

٦٠ جرام من زيت الذرة.

٦ جرام من الملح.

ستة جرام من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة

قومي بمزج الدقيق مع باقي المكونات الجافة في وعاء خاص بخلط المكونات، ثم اسكبي فوقهم مقدار الزيت تدريجيا، مع الاستمرار في الخلط. ضيفي الماء وحبة البيض إلى الخليط السابق، ثم امزجي المكونات حتى تتجانس، ويصبح لديك عجينة ناعمة. ضعي العجينة في وعاء به رشة من الزيت، ثم ضعي فوقها قماشة واتركيها جانبا لمدة ساعة إلا ربع. شكلي العجينة الى ٤ كرات، ثم ضعيهم في صينية مسطحة على مسافات متباعدة، ثم ضعي فوقهم قماشة واتركيهم جانبا لمدة ربع ساعة. افردي العجينة على منضدة مرشوشة بالدقيق، ثم قطعيهم إلى عدة مستطيلات ذات سمك رفيع، حتى تصبح عجينة السمبوسة السهلة جاهزة للحشو.

طريقة عجينة السمبوسة الهشة

المكونات

٦٠٠ جرام من الدقيق المنخول.

٣٠ جرام من اللبن البودرة.

١٥ جرام من الخميرة الفورية.

١٠ جرام من السكر.

خمسة جرام من الملح.

١٥٠ مل من الماء الفاتر.

٦٠ جرام من زيت الزيتون.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة المقرمشة

اخلطي الدقيق المنخول مع باقي المكونات الجافة في بولة خاصة بخلط المقادير مع بعضها البعض. بعد ذلك اسكبي زيت الزيتون فوق خليط الدقيق بشكل تدريجي، مع الاستمرار في التقليب بالملعقة. اخفقي السكر مع الخميرة، والماء جيدا، ثم اتركيها حتى يتفاعلوا، ثم ضيفيهم إلى الخليط السابق، ثم امزجي المكونات بواسطة يديك، حتى يتكون لديك عجينة ناعمة. اتركي العجينة جانبا في وعاء لمدة ساعة إلا ربع بعد تغطيتها، ثم قطعي العجينة إلى عدة كرات متوسطة الحجم، ثم ضعيها في وعاء مسطح جانبا، حتى يزداد حجمها. قسمي العجينة إلى ثلاث كرات، ثم قومي بفرد العجين، ثم قسمي كل عجينة إلى عدة مثلثات، حتى تصبح عجينة السمبوسك الهشة جاهزة للحشو، يمكنك حشوها شاورما أو خليط من الجبن.

وبذلك قد قدمنا لكم من خلال السطور السابقة طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت.