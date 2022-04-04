نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة القطايف الرمضانية بالمقادير المظبوطة وبطريقة ناجحة 100% وبطعم طري مثل الجاهز في المقال التالي

القطايف من ألذ الحلويات الشرقية والمشهورة في مصر والعالم العربي، وهي عادة تؤكل في شهر رمضان مقلية أو مشويه وتكون محشية بالمكسرات أو القشطة أو جوز الهند أو البلح أو الجبنة أو الكريمة شانتيه، وخاصة في شهر رمضان تحرص السيدات على تخزينها لما لها طعم جميل ورائع، والقطايف هي عبارة عن عجينة سائلة تخبز على شكل قرص مدور، وعجنية القطايف لها قيمة غذائية كبيرة. مكونات عجينة القطايف الشهية إثنين كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة سكر.

اثنين ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من خميرة فورية.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

اثنين كوب من الماء.

رشة من الملح.

زيت للقلي.

مكونات الشربات وهي كوب ونصف سكر وكوب ماء ونصف ليمونة.

بلح ومكسرات أو جوز هند أو قشطة أو كريمة شانتيه للحشو. طريقة عمل عجينة القطايف الشهية فى البداية ننخل الدقيق ثم نحضر وعاء عميق ثم نضع فيه اثنين كوب من الدقيق ومعه ملعقة صغيرة من السكر ورشة من الملح واثنين ملعقة كبيرة من النشا وملعقة واحده صغيره من البيكنج بودر ونخلطهم جيدا.

ثم نقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية وبعد ذلك نضع عليهم اثنين من كوب الماء ونخلطهم جيدا مع بعض حتى نحصل على عجينة سائلة.

وبعد ذلك نترك العجينة حتى تختمر لمدة ساعة و نصف ثم نحضر مقلاه ونضعها على النار حتى تسخن بشرط أن تكون المقلاه غير لاصقة للعجين.

ثم نضع العجين في قمع ثم نسكبه في المقلاه على شكل قرص دائري مثل القطايف ونتركه حتى ينضج وتتكون على الوجه فقاقيع ويكون القرص لونه أحمر من أسفل ثم نرفع العجين من على النار، وبعد الانتهاء من تسوية العجين نحضر أقراص القطايف ثم نقوم بحشوها بالمكسرات أو البلح أو جوز الهند ثم نغلق العجينة جيدا ثم نضعها في زيت غزير على النار حتى يصبح لونها بني ثم نرفعها من على النار.

طريقة عمل الشربات نضع السكر مع الماء ونصف ليمونة على النار لمدة عشر دقائق.

ثم نضع القطايف فى الشربات ويمكن حشوها بالقشطة أو الكريمة شانتيه وبهذا تكون القطايف جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة عجينة القطايف الرمضانية بالمقادير المظبوطة وبطريقة ناجحة 100% وبطعم طري مثل الجاهز - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة القطايف الرمضانية بالمقادير المظبوطة وبطريقة ناجحة 100% وبطعم طري مثل الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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