لو مستعجلة.. أكلات سريعة للفطور في رمضان وشوربة اقتصادية ولذيذة لإفطار الصائمين وكوني مميزة

أكلات سريعة للفطور في رمضان هو ما تبحث عنه جميع السيدات خصوصًا مع اقتراب الشهر الفضيل، والذي تهتم فيه كل سيدة بإعداد مائدة شهية، ومفيدة تتناسب مع يوم صيام طويل وتحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة لتعويض الجسم عما يفقده في الصيام، وتبحث أيضا عن أسرع هذه الأكلات والتي لا تأخذ وقت طويل في تحضيرها.

أكلات سريعة للفطور في رمضان

مقلقل الدجاج

وتعتبر من أسرع الوجبات التي يمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، ومكوناتها كما يلي:

دجاج مقطع على شكل مكعبات على حسب الكمية التي تريدينها.

بصلة متوسطة.

فلفل رومي ألوان.

صلصة.

بابريكا – كزبرة مطحونة-فلفل أسود.

كاري- زنجبيل – ملح-قرفة.

طريقة التحضير

نحضر مقلاة بها بعض الزيت على نار منخفضة، ثم نضع بها مفروم البصل، مع مكعبات لحم الدجاج.

نقلب لمدة دقيقتين ثم نضع التوابل (الكاري-الفلفل الأسود – الكزبرة المطحونة-ملعقة صغيرة زنجبيل وقرفة) ونقلب المكونات على النار جيدا.

نضيف الفلفل الرومي ونقلبه قليلًا، بعدها نضع ملعقة صلصة، ومكعبات طماطم، ثم الملح، ونتركها على النار وقت بسيط.

يمكننا تقديمها مع الخبز أو مع الأرز الأبيض وطبق السلطة الأساسي للوجبات في شهر رمضان وصوما مقبولا وإفطارا شهيا.

اقتراحات لفطور رمضان سهلة وغير مكلفة

شوربة العدس تعتبر من أكثر الوجبات المفيدة للغاية، وهي غنية بـعناصر تتناسب مع الصيام لتعويض الجسم عما يفقده.

شوربة العدس بالخضار

المكونات

كوب عدس.

بصلة متوسطة مفرومة.

جزرتان مقطعتان.

ثوم مفروم.

حبة طماطم مقطعة.

حبة بطاطس مقطعة.

زيت.

ملح وفلفل أسود وكمون.

٧ أكواب من الشوربة.

الطريقة

نضع حلة على نار متوسطة بها زيت ثم نضع بها البصل ونقلبه حتى يصفر لونه.

نضيف الثوم ونستمر في التقليب.

نقوم بإضافة العدس والجزر والبطاطس والطماطم ونقلبهم جيدا.

نضيف الشوربة على حسب الرغبة للخليط ونتركها على النار لمدة ثلث ساعة.

نتركه جانبا حتى يهدأ ثم نضعه بالخلاط ويطحن جيدا.

يقدم مع الخبز والسلطة وبالهنا.

لقد هل علينا شهر الخير بكل أجواءه المبهجة، ونحن ننتظرها كل عام، لهذا قدمنا لكى سيدتي بعض أكلات سريعة للفطور في رمضان أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.