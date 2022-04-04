ألذ طاجن هتعمليه في رمضان أعملي طاجن الفراخ بالبصل بالخلطة اللذيذة في الفرن بطعم جنان

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تعد عمل الفراخ بالبصل هو من الأطباق الجميلة التي يتناولها الجميع، والفراخ هي من أكثر المأكولات التي نقوم بتحضيرها بالعديد من الوصفات بااشكال متنوعة ومنها إعداد الفراخ بالبصل وتستطيع ربة المنزل تحضيرها بشكل سهل وسريع في المنزل وبمكونات بسيطة، ونجد أن الفراخ هي من أكثر الأطباق التي لها فوائد عديدة حيث تمد الجسم بعناصر غذائية مفيدة له. طريقة عمل الدجاج بالبصل المقادير إحضار دجاجة كاملة.

ثلاث حبات من البصل كبيرة في الحجم.

مكعبين من مرقة دجاج.

ربع كوب من الزيت النباتي.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير نقوم بإحضار دجاجة كاملة ويتم غسلها بشكل جيد و نبدأ في تقطيع الدجاج الى اربع اجزاء.

نأتي بوعاء عميق وتقطع به ثلاث حبات من البصل إلى شرائح رفيعة ونضع عليه ملعقة كبيرة من البصل وملعقة كبيرة من الفلفل الأسود ونقلبهم جيدا.

نضيف ربع كوب من الزيت النباتي علي البصل و ندمجهم مع بعض ثم نضع عليهم دجاجة كاملة ونتركها في التتبيلة لمدة 30 دقيقة حتى يتم امتصاص الدجاج للتتبيلة.

نأتي بصينية دائرية ونبدأ في رص الدجاج ونضيف عليها شرائح البصل ونضع عليه كوب ونصف من الماء.

نغطي الصينية باستخدام ورق الفويل ثم نضعها في الفرن وهو ساخن علي درجة حرارة عالية 200 درجة مئوية ونتركها لمدة 60 دقيقة حتي يتم نضجها.

بعد ذلك نقوم بإزالة ورق الفويل من على صينية الفراخ بالبصل و تشغل الشواية عليها حتى تأخذ اللون الذهبي لها. طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل المقادير استخدام أربعة أجزاء من وراك من الدجاج خالي من الجلد.

اربعة حبات من البصل.

خمسة فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتين صغيرتين من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

خمس ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثمرتين من الليمون.

كوب وربع من الزيتون الأخضر.

ثلث كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

كوب واحد من الماء. طريقة التحضير نخلط التوابل مع بعضها ووضع التوابل مع بعض ونضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات.

نأتي بمقلاة على النار ويتم تسخينه ونحمر الفراخ بها ثم نضع شرائح البصل عليها ونقلبهم جيدا.

نقوم باضافة الليمون وكوب من الماء عليه.

ثم نضعها في طاجن ونضيف عليها الزيتون ونتركها في الفرن لمدة 15 دقيقة. عمر شويل - جدة ألذ طاجن هتعمليه في رمضان أعملي طاجن الفراخ بالبصل بالخلطة اللذيذة في الفرن بطعم جنان - ثقفني

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