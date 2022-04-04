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نجد أن العيش البلدي بالردة هو من أكثر الأطعمة التي نستخدمها بشكل مستمر ويكون صحي وعند تناوله يكون مفيد للجسم، لأن العيش البلدي يحتوي على عناصر غذائية مفيدة جدا وذلك لاحتوائه على ألياف طبيعية تساعد على الهضم ويتكون من مكونات بسيطة ومنها الدقيق الأسمر والخميرة وهي مكونات بسيطة، فيمكن أن نقوم بتحضيره في المنزل بشكل بسيط. بدون فرن عمل عيش الطاسة المقادير ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الردة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.

رشة صغيرة من السكر الأبيض.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

مقدار مناسب من الماء الدافئ اللازم للعجن.

مقدار مناسب من الردة اللازم للفرد العيش. طريقة التحضير نستخدم العجانة الكهربائية ونضع بها ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض ثم نضيف عليه نصف كوب من الردة، ونضع عليهم ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية ورشة صغيرة من السكر الأبيض ورشة صغيرة من ملح الطعام ونقلبهم مع بعض.

نقوم بالإضافة مقدار مناسب من الماء الدافئ بشكل تدريجي الى خليط الدقيق ونقوم بعجن المكونات مع بعض حتى نلاحظ عدم التصاق العجين بالايدين وتكون عجينة متجانسة.

أضيف قليل من الردة علي العجين ونتركها حتى تخمر نضعها في درجة حرارة ملائمة للغرفة.

ونلاحظ عند تخمر العجينة ازدياد حجمها ونقوم بتقطيع عجينة العيش الى كرات متوسطة في الحجم ونضعها على سطح ونرش عليها الردة حتى لا تلتصق العجينة.

نفرد كل كرة من العجين علي حدي باستخدام النشابة مع وضع قليل من الدقيق والردة عليها حتى لا يتم الالتصاق بالسطح ويكون على شكل دائري.

نأتي بطاسة واسعة ولابد من أن تكون من نوع لا يلتصق بها العجين ونضعها على نار هادئة.

نضع كل خبر على شكل دائري في الطاسة ونتركها حتي يتم نضجه ونلاحظ أنه يتم ارتفاعه وتسويتها ثم نقلبه على الوجه الآخر حتى يتم تسوية العيش البلدي بشكل ناضج.

نخرج رغيف العيش البلدى من الطاسة ثم نضعها على طبق مسطح.

ونضع باقي كمية للعيش مرة أخرى في الطاسة كل رغيف على حدى حتى ننتهي من كمية العجين. عمر شويل - جدة بدون فرن طريقة عمل عيش الطاسة السريع بخطوات سهلة وبسيطة وبطعم طري ولذيذ - ثقفني

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