نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالقرفة المنزلية تخلصي من شيب الشعر المبكر بدون رجعة وبدون أي أضرار أستعيدي شبابك على الفور في المقال التالي
تهتم الكثير من النساء بشعرها بشكل دائم، وعند بداية ظهور الشيب في الشعر قد يؤدي بالفعل لانزعاج الكثير من الناس، وقد يؤدي بهم الأمر إلى استخدام الصبغات المضرة للشعر، وذلك بهدف تغطية الشعر الأبيض، ولكن قد يؤدي لنتائج سلبية بعد ذلك، أما الوصفة التي سوف نعرضها لكم وهي وصفة القرفة سوف تساعد على تغطية الشعر الأبيض بشكل آمن على الشعر وفروة الرأس، كما أنها تمنح الشعر بعض الفوائد الهامة التي يحتاجها، ولذلك تابعو معنا هذا المقال لمعرفة كيفية الاستخدام بشكل تفصيلي.
طريقة علاج شيب الشعر بالقرفة
استخدام الطرق الطبيعية للتخلص من الشيب هو الحل الأمثل لمواجهة هذه المشكلة بشكل آمن، فإن القرفة تعمل على تغميق بصيلات الشعر الأبيض، وذلك للحصول على الدرجة المطلوبة، ويصبح الشعر بنفس لونه الطبيعي، أما عن طريقة الاستخدام والتطبيق على الشعر وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
المكونات
- ٤ ملاعق كبار من القرفة المطحونة ناعمًا.
- نصف كوب من زيت الزيتون البكر.
- فرشاة توزيع الصبغة العادية.
طريقة التحضير والتطبيق
- في البداية لابد أن يوضع الخليط على الشعر نظيف لذلك ينصح بغسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو.
- اتركي شعرك حتى يجف تمامًا أو استخدمي الاستشوار لإنجاز عملية التجفيف بشكل أسرع.
- احضري طبق من البلاستيك.
- أضيفي بداخله، القرفة، وبعد ذلك زيت الزيتون بشكل تدريجي مع التقليب لكي يتكون الخليط بالشكل المناسب من حيث القوام.
- اتركي الخليط لمدة ربع ساعة.
- قومي بتقسيم الشعر عدة أقسام.
- باستخدام الفرشاة التي تم تحضيرها، وزعي الخليط على كل اقسام الشعر، وذلك من بداية إنبات الشعر، وحتى الوصول الى نهاية الشعر.
- ارفعي شعرك بعد ذلك بالكامل الى اعلى ولكن لابد من التأكد أن الخليط قد غطى الشعر بالكامل.
- احضري غطاء للشعر من البلاستيك.
- ضعي فوقها منشفة مبللة بالماء الساخن.
- اتركي الخليط على شعرك بنفس الشكل لمدة أربع ساعات.
- سوف تجدين الخليط قد جف على الشعر.
- افركي الشعر برفق حتى التخلص من الخليط.
- اغسلي شعرك جيدًا بعد ذلك بالماء والشامبو الصحي للشعر
- جففي شعرك أيضًا مرة أخرى لرؤية الشعر بعد علاجه.
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