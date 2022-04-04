بالقرفة المنزلية تخلصي من شيب الشعر المبكر بدون رجعة وبدون أي أضرار أستعيدي شبابك على الفور

تهتم الكثير من النساء بشعرها بشكل دائم، وعند بداية ظهور الشيب في الشعر قد يؤدي بالفعل لانزعاج الكثير من الناس، وقد يؤدي بهم الأمر إلى استخدام الصبغات المضرة للشعر، وذلك بهدف تغطية الشعر الأبيض، ولكن قد يؤدي لنتائج سلبية بعد ذلك، أما الوصفة التي سوف نعرضها لكم وهي وصفة القرفة سوف تساعد على تغطية الشعر الأبيض بشكل آمن على الشعر وفروة الرأس، كما أنها تمنح الشعر بعض الفوائد الهامة التي يحتاجها، ولذلك تابعو معنا هذا المقال لمعرفة كيفية الاستخدام بشكل تفصيلي.

طريقة علاج شيب الشعر بالقرفة

استخدام الطرق الطبيعية للتخلص من الشيب هو الحل الأمثل لمواجهة هذه المشكلة بشكل آمن، فإن القرفة تعمل على تغميق بصيلات الشعر الأبيض، وذلك للحصول على الدرجة المطلوبة، ويصبح الشعر بنفس لونه الطبيعي، أما عن طريقة الاستخدام والتطبيق على الشعر وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

المكونات

٤ ملاعق كبار من القرفة المطحونة ناعمًا.

نصف كوب من زيت الزيتون البكر.

فرشاة توزيع الصبغة العادية.

طريقة التحضير والتطبيق