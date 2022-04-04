طريقة عمل الجلاش البقلاوة التركية الفاخرة الاصلية على اصولها وسر تحضيرها

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عمر شويل - جدة البقلاوة التركية او الجلاش التركى من اشهى الحلويات التركية وهو من الحلويات المميزة وتعد البقلاوة التركية من الذ واطعم انواع الحلويات التركية. وتعد البقلاوة التركية من الحلويات المنتشرة فى الدول العربية والشرق الاوسط. ويمكن تحضير البقلاوة او الجلاش التركى بطريقة مميزة وسهلة وتقديمها إلى الاسرة او الضيوف فى العزائم في شهر رمضان.
البقلاوة التركية الشهية
تعتبر طريقة تحضير البقلاوة التركية فى المنزل من الطرق السهلة والبسيطة. كما ان مكونات البقلاوة غير مكلفة ومتوفرة في معظم البيوت. وتستطيع الامهات وربات البيوت تحضيرها بنفس طريقة المحلات مع الطعم المميز واللذيذ. ونوضح فى السطور التالية طريقة عمل الجلاش او البقلاوة التركية بالطريقة الاصلية زى المحلات.
خطوات تحضير البقلاوة التركية
مكونات البقلاوة
- مقدار علبة من عجينة الجلاش أو البقلاوة الجاهزة
- .ثم كوب ونصف من الزبدة السائلة.
- أيضا ثلاث ملاعق من الفستق المطحون.
مكونات القطر
- مقدار كوب ونصف من الماء.
- مع كوب ونصف من السكر.
- ايضا نصف كوب من العسل
- .كذلك ثلاث اعواد من القرفة المطحونة.
- ثم ملعقة من قشر البرتقال المبشور ناعم.
- ايضا ملعقة من ماء الورد.
مكونات حشو البقلاوة
- مقدار ثلاث أكواب من اللوز والفستق المطحون.
- مع نصف كوب من السكر.
- ثم ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
خطوات وطريقة عمل البقلاوة التركية الشهية
طريقة تحضير القطر
- وضع الماء فى قدر على نار متوسطة ثم إضافة السكر والعسل والبرتقال المبشور والقرفة الى المكونات.
- تقليب المكونات حتى تغلى جيدا واضافة ماء الورد وترفع من على النار وتترك جانبا.
طريقة تحضير الحشو
- خلط جميع المكونات معا فى وعاء مناسب.
طريقة تحضير البقلاوة والتسوية
- تسخين الفرن على 200 درجة مئوية.
- ثم احضار صينية الفرن وتدهن ببعض الزبدة.
- فرد عجينة البقلاوة ودهن كل قطعة بالزبدة.
- وضع نصف كمية عجينة البقلاوة طبقات فى صينية الفرن ثم وضع الحشو ويفرد جيدا.
- وضع باقى عجينة البقلاوة على الحشو. ثم تقطع الى مربعات او مثلثات.
- ونضع صينية البقلاوة في الفرن وتترك حتى تأخذ اللون الذهبي ونخرجها من الفرن.
- اضافة القطر الدافئ على البقلاوة وتترك حتى تبرد وتقدم فى اطباق الحلويات.
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