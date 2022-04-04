بتتبيلة سرية أعملي الشيش طاووق المشوي على الفحم بالطريقة الأصلية بطعم وريحة جنان

اذا كنتم من عشاق الشيش طاووق اللذيذ، الذي يتم شرائه في الغالب من المطاعم، كنوع من الساندوتشات المميزة، يمكن الآن لكل ربة من ل القيام باحضيره في المنزل بكل سهولة، فهو عبارة عن قطع من صدور الدجاج التي يتم تتبيلها بشكل مميز ووضعها في اسياخ مع بعض قطع الخضروات، ويتم وضعها بعد ذلك في الفرن او حتى على الفحم، وكل ذلك لا يحتاج إلى أي وقت أو مجهود، ولذلك تابعو معنا السطور القادمة لمعرفة خطوات تحضيره.

طريقة عمل الشيش طاووق المميز في المنزل

الاكلات الجاهزة السريعة، أصبحت من أهم الأشياء التي تحتل مكانه كبيرة في حياتنا الان، وخاصتًا للاطفال، والشباب فيتم شرائها والإقبال عليها بشكل دائم، ومن أهم هذه المأكولات الشيش طاووق، ويمكن القيام بإعداد في المنزل والاستغناء عن شرائه، وذلك إذا تم اتباع الخطوات الآتية:

المكونات

نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية من العظم.

علبة واحدة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ربع ملعقة من الكركم.

رشة من الزعتر.

ملعقة من الخل.

رشة بسيطة من توابل الدجاج.

ثلاث حبات من الطماطم المقطعة مكعبات.

ثلاث قرون من الفلفل الرومي الملون المقطع شرائح صغيرة.

بصلتين مقطعين شرائح سميكة.

طريقة التحضير