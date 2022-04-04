نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة سرية أعملي الشيش طاووق المشوي على الفحم بالطريقة الأصلية بطعم وريحة جنان في المقال التالي
اذا كنتم من عشاق الشيش طاووق اللذيذ، الذي يتم شرائه في الغالب من المطاعم، كنوع من الساندوتشات المميزة، يمكن الآن لكل ربة من ل القيام باحضيره في المنزل بكل سهولة، فهو عبارة عن قطع من صدور الدجاج التي يتم تتبيلها بشكل مميز ووضعها في اسياخ مع بعض قطع الخضروات، ويتم وضعها بعد ذلك في الفرن او حتى على الفحم، وكل ذلك لا يحتاج إلى أي وقت أو مجهود، ولذلك تابعو معنا السطور القادمة لمعرفة خطوات تحضيره.
طريقة عمل الشيش طاووق المميز في المنزل
الاكلات الجاهزة السريعة، أصبحت من أهم الأشياء التي تحتل مكانه كبيرة في حياتنا الان، وخاصتًا للاطفال، والشباب فيتم شرائها والإقبال عليها بشكل دائم، ومن أهم هذه المأكولات الشيش طاووق، ويمكن القيام بإعداد في المنزل والاستغناء عن شرائه، وذلك إذا تم اتباع الخطوات الآتية:
المكونات
- نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية من العظم.
- علبة واحدة من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.
- ملعقة صغيرة من الكاري.
- ربع ملعقة من الكركم.
- رشة من الزعتر.
- ملعقة من الخل.
- رشة بسيطة من توابل الدجاج.
- ثلاث حبات من الطماطم المقطعة مكعبات.
- ثلاث قرون من الفلفل الرومي الملون المقطع شرائح صغيرة.
- بصلتين مقطعين شرائح سميكة.
طريقة التحضير
- احضري الفراخ وقومي بتنظيفها جيدًا، ونقعها في خل لمدة ربع ساعة للتخلص من أي رائحة زفارة.
- قطعي صدور الدجاج الى مكعبات صغيرة الحجم.
- احضري وعاء مناسب الحجم.
- أضيفي بداخله الزبادي.
- اخفقي الزبادي جيدًا حتى يصبح سائل مثل اللبن الرائب.
- أضيفي إليه الملح، والفلفل الاسود، والزعتر، والكاري، والكركم، وبهارات الدجاج.
- اخلطي التوابل جيدًا مع بعض حتى تختلط كل المكونات وتتجانس، وتتكون التتبيلة المميزة.
- أضيفي قطع الدجاج التي تم تحضيرها في هذه الخلطة.
- ضعيها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات، وذلك حتى تكتسب الطعم واللون المطلوبين.
- أحضري بعد ذلك اسياخ من الخشب.
- ضعي بداخلها قطعتين من الدجاج، ثم فلفل ملون، ثم طماطم، وبصل، ثم قطع دجاج اخرى.
- هكذا اصنعي مع كل كمية الدجاج حتى يتكون عدد مناسب من السياخ.
- يمكن بعد ذلك رص السياخ في صينية وإدخالها الفرن.
- أو رصها على شواية فحم، وتقليبها من وقت لآخر حتى تنضج من كل الأوجه.
- تمتعي الان بأفضل طعم الشيش طاووق لكي ولأسرتك.
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