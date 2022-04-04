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يعد محشي الكرنب من الأكلات المصرية المحببة إلى الصغار والكبار لمذاقة الشهي وملمسه الناعم الذي يذوب فى الفم خاصة فى ليالي الشتاء حيث أنه يمنح الدفء والطاقة إلى الجسم، ويعد من الأطباق الرئيسية التي تفكر فيها كل ربة منزل عندما تحضر إلى أي عزومة فضلا عن فوائده العديدة للصحة لاحتوائه على الفيتامينات والألياف التي تساعد فى تحسين عملية الهضم وتحفيز حركة الأمعاء، إلى جانب احتوائه على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد فى علاج ارتفاع ضغط الدم وأيضا يعد الكرنب مصدر هام للتحكم فى مستوى الكوليسترول فى الدم وبالتالي الحماية من الأمراض المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية، وفى الأتي سنتعرف معا على طريقة عمل محشي الكرنب بأسهل الطرق والخطوات. طريقة عمل محشي الكرنب المكونات: رأس من الكرنب.

2 كوب من الأرز.

2 حبة بصل مفروم.

3 حبات طماطم مفرومة.

حزمة بقدونس مفروم.

حزمة كزبرة مفرومة.

حزمة شبت.

أوراق نعناع.

2 فص ثوم.

2 ملاعق كبيرة معجون طماطم.

ملح .

فلفل أسود.

2 مكعب مرقة دجاج.

3 ملاعق عصير ليمون. خطوات تحضير محشي الكرنب اغسلي الأرز جيدا قم قومى بتصفيته وأضيفي عليه البصل المفروم والطماطم المفرومة والبقدونس والكسبرة والشبت والنعناع.

أضيفي الملح والفلفل وأى بهارات أخرى حسب الرغبة مع التقليب الجيد لجميع المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض.

لسلق الكرنب ضعي حلة به ماء واتركيها على نار متوسطة حتى يتم الغليان وضعي بها رأس الكرنب كاملة.

انتظري قليلا وابدئي أن تنزعي كل ورقة من أوراق الكرنب وستجدى أنها تفصل معكي بكل سهولة.

اخرجي أوراق الكرنب فى طبق ثم قطعيها إلى قطع متساوية متوسطة الحجم حسب الرغبة.

احضري كل ورقة من أوراق الكرنب بعد تقطيعها وضعي خليط الأرز بداخلها من المنتصف ثم لفيها على شكل أصابع مع إحكام الغلق.

رصي أصابع محشي الكرنب فى حلة تكون مبطنة ببعض من أوراق الكرنب.

أذيبي فى ماء مغلي معجون الطماطم ومرقة الدجاج وعصير الليمون وملح وقلبيهم جيدا ثم اغمري أصابع المحشي به وضعيه على نار متوسطة حتى الغليان ثم انقليه على نار هادئة وانتظري حتى تمام التسوية. عمر شويل - جدة طريقة عمل محشي الكرنب بأسراره وتكاته لمذاق شهي لا يُقاوم - ثقفني

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