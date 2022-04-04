كيكة الرواني اليومية على أصولها بأسهل المقادير وبطريقة هشة وخفيفة وبطعم أول مرة تدوقيه

تفضل الكثير من الأمهات تحضير اشهى الحلويات المختلفة في المنزل من وقت لآخر، وذلك حتى يتم تناولها في أي وقت، ومن اسهل الحلويات التي تلجأ إليها عادتًا هي الكيكة، وقد تختلف طرق تقديم الكيكة بأنواع مختلفة، واشكال مختلفة، واليوم سوف نعرض لكم طريقة جديد وهي كيكة الرواني التي من خلالها سوف يتم تغير روتين الكيكة التقليدية تمامًا، فهي تتميز بطعم لذيذ وشكل مميز، تابعي معنا السطور القادمة للتعرف على خطوات تحضيرها بكل سهولة.

طريقة عمل كيكة الرواني بخطوات بسيطة

اصنعي اجمل الحلويات المميزة بكل سهولة من منزلك بمكونات بسيطة، ومفيدة، وهي كيكة الرواني المميزة حتى يستمتع بها أفراد أسرتك وخطوات التحضير كالآتي:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوبين من الزبادي البلدي.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب الا ربع من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الجوز الهند المبشور للتزين.

مكونات الشربات

كوب من السكر.

كوب من الماء.

طريقة التحضير للكيكة

احضري الخلاط الكهربائي، حتى يتم الخفق للمكونات جيدًا

اضيفي بداخله البيض مع السكر، والفانليا.

قومي بخلط المكونات على أعلى سرعة حتى يتم الخفق جيدًا.

أضيفي الزبادي واحدة تلو الأخرى.

أعيدي الخفق مرة أخرى حتى تتجانس المكونات ويصبح خليط كريمي.

أضيفي إليه الزيت، واعيدى مرة أخرى الخفق، وقومي بتفريغ الخليط في وعاء.

أضيفي إليه الدقيق المنخول، مع إضافة البيكنج باودر إليه، ويراعي أن تكون بشكل تدريجي، مع الخلط بشكل يدوي بالمضرب.

استمري حتى تتجانس المكونات، ويتم تشكيل عجينة الكيكة بشكل كامل.

احضري صينية مناسبة.

ادهني الصينية بالزيت ورشة من الدقيق.

أضيفي خليط الكيكة إليها.

ادخلي الكيكة الفرن الذي يراعى تجهيزه من قبل تحضير المكونات حتى يكون ساخن.

ويتم إدخالها في درجة حرارة متوسطة.

اتركي الكيكة في الفرن لمدة ٤٠ دقيقة.

يمكنك اختيار نضجها بعد ذلك للتأكد.

اتركيها حتى تبرد، ثم قطعيها، واسقيها بعد ذلك بالشربات الخاص بها، وقومي بتزينها بجوز الهند، وتقديمها بألف هنا وشفا.

طريقة عمل شربات كيك الرواني