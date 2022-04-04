طريقة عمل الخروب الاسكندراني على أصوله وسر لونه بطعم أحلى من المحلات

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يعتبر الخروب من أهم المشروبات التي تقدم على الفطار في شهر رمضان خاصة في محافظة الاسكندرية وهو يتميز بطعمه اللذيذ، وهو يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية المعروفة بفوائدها المذهلة لجسم الإنسان ويمكن عمله بطرق كثيرة ولكل طريقة منهم مذاق مختلف ولذلك نحن في هذا المقال نقدم لكم أنجح طريقة لعمل الخروب بطعم أحلى من الجاهز. طريقة عمل الخروب الاسكندراني المكونات: ربع كيلو خروب مجروش.

2 كوب سكر.

ماء.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ماء ورد. طريقة التحضير: نرفع قدر على النار ونضيف بداخله السكر ونتركه على نار متوسطة حتى يذوب السكر ويتغير لونه ثم يضاف الخروب. وأيضا البيكنج صودا ونقلب جيدا حتى يتحول لون السكر إلى الغامق ثم نضيف 2 لتر من الماء ونترك المكونات تغلي لمدة 15 دقيقة. في وعاء كبير نصفي الخروب باستخدام شاش ومصفاة ثم نضع السكر حسب الرغبة ونقطة من ماء الورد المركز ونقلب. يوضع الخروب في زجاجات وندخله وقبل موعد الإفطار نحضر أكواب التقديم ونضع بداخلها مكعبات ثلج ونصب الخروب وبالهنا والشفا. أسهل طريقة لعمل الخروب المكونات: نصف كيلو خروب مجروش.

كوب سكر.

لتر ماء. طريقة التحضير: نقوم بنقع الخروب في الماء طوال الليل وفي الصباح سوف تلاحظي أن الماء أصبح لونه داكن ارفعي القدر على نار متوسطة لمدة ساعة. يضاف السكر ثم يترك لمدة 15 دقيقة يرفع من النار وعندما يبرد تماما يحفظ في زجاجات محكمة الغلق ويقدم وهو بارد وبالهنا والشفا. طريقة عمل الخروب مثل المحلات المكونات: نصف كيلو خروب مجروش.

كوب من العسل الأسود أو السكر.

5 لتر ماء.

رشة بيكربونات الصوديوم.

قطرات من ماء الورد. طريقة التحضير: نضع الخروب في وعاء على النار مع العسل الأسود أو السكر ونقلب باستمرار حتى تتحمص المكونات وتخرج رائحة الخروب. ثم نضيف رشة بيكربونات الصوديوم ونقلب لمدة دقيقة بعد ذلك يضاف الماء ونغطي القدر ونتركه حتى يغلي لمدة 30 دقيقة. نتركه جانبا لكي يبرد ثم يوضع في زجاجات ونتركه في الثلاجة لمدة 6 ساعات ثم يصب في أكواب التقديم وبالهنا والشفا. فوائد مشروب الخروب يحمي من الإصابة بالأورام السرطانية لوجود مضادات الأكسدة ومفيدا جدا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

يوجد به نسبة عالية من الكالسيوم وبالتالي يحافظ على صحة العظام والأعصاب ويحافظ أيضا على صحة القلب. عمر شويل - جدة طريقة عمل الخروب الاسكندراني على أصوله وسر لونه بطعم أحلى من المحلات - ثقفني

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