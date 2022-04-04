بالخضار والدجاج.. طريقة عمل شوربة لسان العصفور مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة لسان العصفور، يعد طبق شوربة لسان العصفور إحدى الأطباق الجانبية التي لابد أن تتواجد على أي مائدة طعام مثلها مثل السلطات والمقبلات حيث أنها تعد من فواتح الشهية الخفيفة على المعدة وسهلة الهضم إلى جانب كونها وجبة مثالية عالية القيمة الغذائية التي يمكن أن تقدم إلى الأطفال أو مرضي القلب أو الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

طريقة عمل شوربة لسان العصفور

لسان عصفور.

ملعقة سمن .

ملعقة زيت.

حبة طماطم.

كوب ماء مغلي.

ربع ملعقة صغيرة سكر.

طريقة التحضير:

احضري إناء على وضعيه على نار هادئة ضعي به السمن والزيت وانتظري حتى يسخن قليلا ثم أضيفي كمية لسان المناسبة لكى حسب الرغبة مع التقليب المستمر له لكى يتلون من جميع الجوانب.

عندما يأخذ اللون الذهبي الفاتح قطعي حبة الطماطم إلى نصفين ثم ضعيهما مع لسان العصفور وقومى بتوشيح الطماطم معه مع الضغط عليها.

أضيفي كوب صغير من الماء المغلي إلى لسان العصفور لكى لا يتشرب الشربة عند وضعها واتركيه قليلا حتى يغلى ثم أضيفي شوربة الدجاج المحضرة مسبقا مع السكر وتظبيط الملح.

اتركي الشوربة تغلى على نار هادئة حتى تتأكدي من نضج لسان العصفور ثم أطفئ النار وقدميها فى أطباق التقديم.

شوربة لسان العصفور بالدجاج والخضار

وهناك العديد من الإضافات التي يمكن أن تضاف إلى شوربة لسان العصفور لتزيد من قيمتها الغذائية وتجعلها وجبة متكاملة مثل إضافة قطع الدجاج أو اللحم والخضار المشكل، وسوف نقدم لكى فى الأتي طريقة عمل شوربة لسان العصفور فى المنزل بخطوات بسيطة وناجحة تضمن لكى عدم تعجن لسان العصفور وعدم تشربه إلى الشوربة وسر لونه الذهبي المميز.

المكونات:

جزر مقطع مكعبات.

بطاطس مكعبات.

كوسة مكعبات.

بازلاء.

بصلة متوسطة مفرومة.

صدر دجاج مقطع .

كوب لسان عصفور متحمر.

عود كرفس مقطع.

فلفل .

مستكة.

حبهان.

ملح

طريقة التحضير: