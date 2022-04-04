نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار وتكات طريقة عمل بط محشي بالفريك علي سفرة عزومات رمضان في المقال التالي
يعد البط المحشي بالفريك من ألذ واشهي الوصفات التي يمكنك تحضيرها على سفرة رمضان، وهو طبق شهي ولذيذ ويحتوي على فيتامينات كثيرة منها فيتامين ب، الذي يعالج الامساك ويقلل الالتهابات ويعالج فقر الدم ويقي من الامراض الروماتيزمية، وتجد معظم السيدات صعوبة في تحضير البط بالفريك ولكن عند الالتزام بالطرق المعتادة يمكنك تحضيرها بكرة سهولة في تحضيرات العزومات والمناسبات العامة والخاصة، ويعتبر الفريك غني بالبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن. تعتبر من أقدم الحبوب الموجودة في جميع أنحاء العالم العربي، وخاصة في سوريا والأردن ولبنان ومصر وقد اكتسبت مؤخرًا شعبية في المأكولات الأوروبية والأمريكية نظرًا لقيمتها الغذائية، ومن خلال السطور التالية أسرار وتكات طريقة عمل البط المحشي بالفريك في البيت بكل سهولة على سفرة عزومات شهر رمضان الكريم.
أسرار وتكات طريقة عمل بط محشي بالفريك علي سفرة عزومات رمضان
المقادير
- بطة حجم كبير
- 4 عدد بصل مفروم ناعم
- ملعقة صغيرة من حبهان البودره
- ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة
- ملح حسب الرغبة
- فلفل أسود حسب الرغبة
- ملعقة من بهارات الكبابة الصيني
- قليل من جوزة الطيب
- قليل من قرنقل
- ملعقة كبيرة من الصلصة
- ملعقة كبيرة من العسل الابيض
- ملعقة صغيرة بهارات
- زيت نباتي
- نصف كيلو كبد دجاج
- 3 كوب فريك
- حبهان مطحون
- مستكة
- جوزة الطيب
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة
- 2 كوب من الشوربة
- سمنة
طريقة تحضير البط المحشي فريك
- أولاً نقوم بنقع البطة في الماء مع الملح والليمون وسكر لمدة ساعتين وتصفي بعد ذلك
- نضع البصل والتوابل في الكبة ونخلط المكونات جيداً ونتبل البطة من الداخل والخارج ونترك التتبيلة لمدة ساعة كاملاً
- نقوم بغسل الفريك أولاً وينقع لمدة ساعة قبل التسوية على النار ونضع وعاء على النار فيه ملعقة سمنة وبصلة ناعمة ونقلب جيداً حتي يدبل البصل
- نضيف ورق لوراً والتوابل ونقلب ونضيف الكبدة والفلفل الأسود والملح ونقلب المكونات جيداً
- نضيف الفريك والتوابل ونقوم بحشو البطة من الداخل والخارج وبين الجلد البط
- ونقوم بالخياطة البطة أو ربطها من الرجل ونضعها في الفرن حتي تستوى وتحمر وجهها وتقدم بالفريك وبالهنا والشفاء
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