يعد البط المحشي بالفريك من ألذ واشهي الوصفات التي يمكنك تحضيرها على سفرة رمضان، وهو طبق شهي ولذيذ ويحتوي على فيتامينات كثيرة منها فيتامين ب، الذي يعالج الامساك ويقلل الالتهابات ويعالج فقر الدم ويقي من الامراض الروماتيزمية، وتجد معظم السيدات صعوبة في تحضير البط بالفريك ولكن عند الالتزام بالطرق المعتادة يمكنك تحضيرها بكرة سهولة في تحضيرات العزومات والمناسبات العامة والخاصة، ويعتبر الفريك غني بالبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن. تعتبر من أقدم الحبوب الموجودة في جميع أنحاء العالم العربي، وخاصة في سوريا والأردن ولبنان ومصر وقد اكتسبت مؤخرًا شعبية في المأكولات الأوروبية والأمريكية نظرًا لقيمتها الغذائية، ومن خلال السطور التالية أسرار وتكات طريقة عمل البط المحشي بالفريك في البيت بكل سهولة على سفرة عزومات شهر رمضان الكريم.

أسرار وتكات طريقة عمل بط محشي بالفريك علي سفرة عزومات رمضان

المقادير

بطة حجم كبير

4 عدد بصل مفروم ناعم

ملعقة صغيرة من حبهان البودره

ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة من بهارات الكبابة الصيني

قليل من جوزة الطيب

قليل من قرنقل

ملعقة كبيرة من الصلصة

ملعقة كبيرة من العسل الابيض

ملعقة صغيرة بهارات

زيت نباتي

نصف كيلو كبد دجاج

3 كوب فريك

حبهان مطحون

مستكة

جوزة الطيب

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

2 كوب من الشوربة

سمنة

طريقة تحضير البط المحشي فريك