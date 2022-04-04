نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ربانية لإزالة شعر العانة والوجه والجسم كله بدون ألم وتفتيح البشرة في دقائق معدودة لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

الشعر الذي يظهر في الجسم يسبب الكثير من الإحراج وخاصة للفتيات المقبلات على الزواج تبحث على طرق لإزالة الشعر نهائيا وبدون ألم بدلا من اللجوء إلى الليزر لأنه مكلف ويسبب للبعض مشاكل جلدية، ولذلك نحن اليوم نقدم لكم معجزة لإزالة الشعر العانة والجسم والوجه بدون ألم وسوف يختفي الشعر للأبد. وصفة لإزالة الشعر نهائيا من أول مرة المكونات: ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة ترمس مطحون.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة خل تفاح.

نصف ملعقة معجون أسنان.

كمية مناسبة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت السعد.

ملعقة كبيرة من زيت النمل.

ملعقة كبيرة من زيت الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: برطمان زجاجي صغير نضع بداخله كميات متساوية من زيت السعد وزيت النمل وزيت الليمون ويرج ويترك جانبا. وعاء بلاستيك نضع بداخله النشا مع الترمس المطحون وأيضا معجون الأسنان ثم يضاف خل التفاح مع البيكنج بودر ونعجن بماء الورد. نقلب جيدا حتى تتجانس المكونات ويصبح مثل الكريم يوضع الخليط السابق على الأماكن المراد إزالة الشعر منها سواء كان الوجه أو العانة وغيرها. يترك لمدة 15 دقيقة ثم يزال باستخدام مناديل ويشطف بالماء وفي اليوم التالي ندهن البشرة بمجموعة الزيوت ولمدة أسبوع. وسوف تلاحظي أن الشهر تأخر نموه في المرة القادمة ومع الاستمرار عليها سوف يختفي نهائيا. وصفات لإزالة الشعر من الجسم بدون ألم جيلاتين وبنجر: المكونات: حبة بنجر مبشورة.

2 ملعقة من الجلاتين.

ماء مغلي.

حليب. طريقة التحضير والاستخدام: نضع البنجر في وعاء مع الماء ونرفعه على النار لمدة 15 دقيقة ثم يوضع جانبا بعد ذلك نضع الجلاتين في وعاء. ونضيف عليه ماء البنجر المصفي مع القليل من الحليب لحين الحصول على عجينة ناعمة ثم يوزع الخليط على شعر الوجه أو العانة أو الجسم. اتركيه حتى يجف تماما ثم يزال عكس اتجاه نمو الشعر ويشطف المكان جيدا بالماء ثم يجفف وسوف تلاحظي تساقط الشعر. 2. الشوفان والعسل: المكونات: ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة كبيرة عسل.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط المقادير السابقة حتى تتكون عجينة سهلة في الفرد ثم يوزع على شعر الوجه والجسم مع التدليك بحركات دائرية. اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد وضعي كريم مرطب للبشرة أو زيت جوز الهند لترطيب البشرة وجعلها ناعمة. الشبة وماء الورد لإزالة الشعر بدون ألم المكونات: ملعقة من دقيق الحمص.

3 ملاعق من الشبة.

ماء ورد. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط الشبة المطحونة مع دقيق الحمص ونعجن المكونات بماء الورد حتى تصبح عجينة لينة ثم يوزع الخليط على شعر الوجه أو الجسم. ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يفرك بحركات دائرية وسوف تلاحظي تساقط الشعر بكل سهولة ثم يغسل بالماء الفاتر وندهن زيت السعد لمنع نمو الشعر مرة أخري. عمر شويل - جدة معجزة ربانية لإزالة شعر العانة والوجه والجسم كله بدون ألم وتفتيح البشرة في دقائق معدودة لن تصدقي النتيجة - ثقفني

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