سيجعلك ملكة جمال في 3 ايام كريم الفازلين والليمون لتبيض البشره وإزالة التجاعيد والخطوط

يعد الفازلين من المكونات التي تساعد في الحفاظ على البشرة، حيث يساعد في تفتيح البشرة وترطيبها وإعادة نضارتها رونقها، ويساعد أيضا في التخلص من البثور السوداء وجفاف البشرة وإزالة الجلد الميت، حيث تلجأ بعض الفتيات للكريمات المحضرة بالكيماويات، فيجب البحث عن وصفات باستخدام الفازلين ومكونات أخرى تساعد في الحفاظ على البشرة وإعادة بنائها، فسوف نقوم بتحضير بعض الوصفات باستخدام الفازلين.

تعاني بعض النساء من خشونة البشرة وعدم نقائها وتعاني أيضاً من شحوب البشرة واسمرارها، حيث تحرص كل فتاة وسيدة على استعادة نضارة بشرتها ورونقها، فتلجأ إلى بعض كريمات الترطيب والتفتيح ولكن دون جدوى، فتوجد بعض الوصفات الطبيعية التى تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وترطيبها بشكل عام، فسوف نقوم بتحضير بعض الخلطات باستخدام الفازلين مع مكونات أخرى تساعد على حل نفس المشكلة.

ماسك الفازلين مع الليمون

نقوم بإضافة ملعقة من الفازلين مع ملعقة من عصير الليمون ونقوم بخلطهم جيدا في بولة صغيرة.

نقوم بوضع الخليط على بشرة نظيفة مع التدليك حتى تستفيد البشرة من العناصر المهمة بالماسك.

يترك الماسك على البشرة لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

استخدام الفازلين لإزالة الرؤوس السوداء:-

نقوم بوضع كمية من الفازلين على الأنف للتخلص من الرؤوس السوداء ثم نقوم بوضع منشفة دافئة فوق الفازلين.

يترك الفازلين على الأنف لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق ثم يشطف بالماء الفاتر.

استخدام الفازلين لترطيب البشرة

نقوم بوضع الفازلين على البشرة والجسم وتقوم بالتدليك حتى تتشرب البشرة من الفازلين والمسام مفتوحة.

ماسك الفازلين والنشا للوجه:-

نقوم بتحضير وعاء معدنى صغير ونضع الفازلين ويرفع على نار هادئة جداً حتى يذوب ثم نضيف ملعقة من النشا ونمزج جيداً ثم يوضع في علبة صغيرة محكمة الغلق وتترك في الثلاجة لحين الاستخدام.

تستخدم هذه الوصفة يوميا على بشرة نظيفة للحصول على الترطيب والتفتيح ونضارة البشرة.

ماسك الفازلين والنشا وماء الورد:-

نقوم بعمل حمام مائي الفازلين ونتركه حتى يذوب ثم نقوم بإضافة ملعقة من النشا ونقوم بالتقليب ثم نقوم بإضافة ملعقة من ماء الورد ويمزج جيدا حتى تتجانس المكونات ثم نقوم بوضعه على البشرة لمدة ١٥ دقيقة ثم يشطف الوجه.

توضع الوصفة في علبة وتحفظ في الثلاجة حتى الاستخدام.

ماسك الفازلين والليمون والنشا لازالة الحبوب