طريقة عمل محشي الكوسة بالخلطة السريه المشطشه

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طريقة عمل محشي الكوسة هي موضوع مقالنا اليوم، المحشي هو من الأكلات الشهيرة في جمهورية مصر العربية والذي لاقى شهرة واسعة جدًا وانتقل إلى الكثير من الدول في الوطن العربي وحتى حول العالم، ولكن هناك بعض السيدات أو الفتيات التي تواجه بعض الصعوبة في تحضير الكرنب ابتداءً من تكوير الكوسة حتى سلقها وحشوّها بالحشوة، والكوسة من ألذ أنواع المحاشي وسنقدم لكم شرح تفصيلي لكيفية تحضير محشي الكوسة بالخطوات. طريقة عمل محشي الكوسة بالخطوات المكونات:- الكوسة المراد تحضيرها.

بصلة مفرومة صغيرة.

كوب أرز نظيف.

لحمة مفرومة.

ملعقة من الملح صغيرة.

فلفل أسود.

بهارات مشكّلة.

نصف ملعقة كركم. مقادير الصلصة:- طماطم مطحونة.

بندورة مفرومة.

نعناع مجفف.

رشة ملح.

فلفل أسود.

زيت زيتون.

ثوم مفروم. خطوات تحضير الصلصة:- ضعي الطماطم المعجونة في وعاء مناسب ثم أضيفي المكونات الأخرى إلى الطماطم وضعيهم على النار حتى تغلي تمامًا.

اتركيها حتى يحين وقت استخدامها بعد التكوير والبدء في الحشو. خطوات التحضير:- اغسلي الأرز جيدًا ثم قومي بنقعه في الماء لمدة ربع ساعة ثم قومي بتكوير الكوسة بأي طريقة من طرق التكوير.

بعد ذلك ضعي الأرز والبصل والبهارات واللحمة المفرومة والكركم والملح وقلبيهم جيدًا ثم أضيفيهم إلى الصلصة وقلبيهم جيدًا.

ضعي الخليط على النار حتى تغلي تمامًا لمدة أربعين دقيقة وحتى تصبح الكوسة ناضجة أيضًا بدون أن تصبح ناضجة أكثر من اللازم.

ثم قومي بوضع الزيت في طاسة على النار وأضيفي الثوم ثم قومي بتقليبه حتى يصبح لونه ذهبي اللون ثم أضيفي النعناع.

وأخيرًا أحضري أصابع الكوسة ثم قومي بحشوها بالحشوة التي قمتي بتحضيرها ورصيها في حلة ثم قومي بوضعها على النار حتى تنضج تمامًا. طريقة تحضير محشى الكوسة للشيف نجلاء مكونات الطريقة:- الكوسة المراد تحضيرها.

عصير طماطم.

أرز.

بقدونس.

كزبرة.

بصل مفروم.

شبت.

جزر مبشور.

سمنة.

فلفل رومي.

مرقة دجاج.

فلفل أسود.

بهارات.

ثوم مفروم.

نعناع.

كمون مطحون. طريقة التحضير:- أول خطوة قومي بتشويح البصل في طاسة ثم أضيفي السمنة والفلفل الأسود والملح وقلبيهم حتى يتم تحميرهم بشكل كامل.

أضيفي الثوم المفروم والفلفل الرومي وعصير الطماطم ثم قومي بتكوير الكوسة وابدئي في تحضير الحشوة كما في الطريقة السابقة وقومي بطهيها على النار. عمر شويل - جدة طريقة عمل محشي الكوسة بالخلطة السريه المشطشه - ثقفني

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