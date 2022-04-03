نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذا هو علاج النسيان.. الأطعمة المعجزة لزيادة التركيز وتقوية الذاكرة وسرعة الحفظ وعلاج السهو والزهايمر في المقال التالي
نتحدث في مقالنا اليوم عزيزي القارئ عن الطعام المعجزة الذي حير الطب الحديث، فإن المخ يتعرض أحيانًا إلى فقدان التركيز والنسيان سريعًا، والشعور بالصداع لأوقات طويلة، ويلجئ الكثير من الأشخاص إلى الإكثار من شرب القهوة وتناول الأدوية المسكنة للصداع، إلا أن هناك أغذية يحتاج لها المخ تساهم في تنشيط المخ ومد الجسم بالطاقة والنشاط كونها تحتوي على الأوميجا 3 وهذا أكثر ما يحتاج له المخ عند فقدان التركيز، فنقدم لك مجموعة من الأغذية الصحية لعلاج فقدان التركيز والنسيان سريعًا.
تقوية الذاكرة وزيادة التركيز
نقدم لك مجموعة من الأغذية الصحية والمفيدة والتي ستساهم بشكل كبير في علاج ضعف التركيز لديك والنسيان سريعًا وهي:
- الجمبري: يعتبر من الأسماك الصحية والمفيدة والتي تساهم في مد الجسم بالطاقة والنشاط، كما أنه يساهم في تقوية الذاكرة لاحتوائه على الأوميجا 3 ويساهم في علاج النسيان.
- المكسرات: تعتبر من أفضل الأغذية تحتوي على نسبة عالية جدًا من الاوميجا 3 وهي غذاء المخ، فتساهم في زيادة الشحنات التي تصل إلى المخ، وبالتالي تعزيز نشاط المخ وزيادة التركيز وعلاج النسيان.
- زيت الزيتون: يعتبر تناول ملعقة واحدة على الريق من زيت الزيتون كل صباح، تساهم في زيادة التركيز وعلاج النسيان، وتنشيط المخ ومد الجسم بالطاقة والنشاط التي يحتاج إليها، كونه يحتوي على الأوميجا 3 فيعمل على تقوية الذاكرة.
- السبانخ: تحتوي على نسبة عالية من الألياف والحديد وهذه من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم فتمد الجسم بالطاقة والنشاط والمساهمة في تنشيط المخ وزيادة التركيز.
- الأفوكادو: حيث أنه يعتبر الاوفاكادو من الثمار المهمة جدًا فهو يحتوي على الألياف ويحتوي على فيتامين ك فيساهم في الحفاظ على وسائل إدراك المخ وسريان الدم بشكل طبيعي إلى المخ.
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