بربع كيلو كنافة حضري كاسات الكنافة بالقشطة بطعم أحلى من المحلات

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كاسات الكنافة بالقشطة من وصفات الكنافة اللذيذة التي يقبل على تناولها كل أفراد الأسرة وخاصةً في شهر رمضان المعظم الذي يشتهر بحرص جميع الأسر على إعداد الحلويات بأنواعها المختلفة في المنزل، وتعتبر وصفتنا اليوم من أبسط أنواع الحلويات التي يمكنك تحضيرها ببعض المكونات البسيطة الغير مكلفة، كما أن طريقة عملها سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت حيث أنها لا تحتاج لفرن أو خطوات معقدة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل كاسات الكنافة بالقشطة بطعم أحلى من المحلات.
مكونات كاسات الكنافة بالقشطة
يمكنك تحضير حلويات سهلة وسريعة في المنزل باستخدام بعض المكونات البسيطة، وسوف نقدم لكم المكونات اللازمة لعمل كاسات الكنافة بالقشطة بطعم أحسن من المحلات، وهى كما يلي:-
- ربع كيلو كنافة
- 1 ملعقة كبيرة سمن.
- 3 كوب حليب (250 جرام)
- 5 ملاعق كبيرة نشا.
- 3 ملاعق كبيرة قشطة.
- 1 كوب سكر.
طريقة التحضير
يتم عمل كاسات الكنافة بطريقة سهلة وسريعة كالتالي:-
- أولاً نقوم بتقطيع الكنافة لأجزاء صغيرة باستخدام المقص، ثم قومي بوضع الكنافة في طاسة علي النار بها ملعقة كبيرة من السمن مع التقليب حتى تأخذ لون ذهبي.
- ثم نضيف كوب من السكر بعد أن تأخذ الكنافة لون ذهبي لأن إضافة السكر من البداية يجعل الكنافة طرية وغير ناضجة بشكل جيد.
- ثم نضع الكنافة في صينية حتى تبرد تماماً وتصبح جاهزة.
- لتحضير القشطة الكريمي: في إناء عميق قومي نذوب خمس ملاعق كبيرة من النشا وكوب من السكر في ثلاثة أكواب من الحليب علي البارد.
- ثم نضع الخليط علي النار مع التقليب المستمر حتي يثقل القوام.
- ثم نطفئ النار ونضيف 3 ملاعق من القشطة (في حال عدم توفرها يمكنك إضافة زبدة أو سمن بلدي) مع التقليب.
- نضع كمية من الكنافة في الكاسات ثم نضع طبقة من القشطة الكريمي.
- ثم قومي بوضع طبقة ثانية من الكنافة ثم القشطة ثم طبقة أخيرة من الكنافة.
- يمكن إضافة قليل من الشربات علي الوجه أو تركها كما هي ثم تزين بالمكسرات ونضعها في الثلاجة لحين التقديم.
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