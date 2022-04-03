بربع كيلو كنافة حضري كاسات الكنافة بالقشطة بطعم أحلى من المحلات

كاسات الكنافة بالقشطة من وصفات الكنافة اللذيذة التي يقبل على تناولها كل أفراد الأسرة وخاصةً في شهر رمضان المعظم الذي يشتهر بحرص جميع الأسر على إعداد الحلويات بأنواعها المختلفة في المنزل، وتعتبر وصفتنا اليوم من أبسط أنواع الحلويات التي يمكنك تحضيرها ببعض المكونات البسيطة الغير مكلفة، كما أن طريقة عملها سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت حيث أنها لا تحتاج لفرن أو خطوات معقدة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل كاسات الكنافة بالقشطة بطعم أحلى من المحلات.

مكونات كاسات الكنافة بالقشطة



يمكنك تحضير حلويات سهلة وسريعة في المنزل باستخدام بعض المكونات البسيطة، وسوف نقدم لكم المكونات اللازمة لعمل كاسات الكنافة بالقشطة بطعم أحسن من المحلات، وهى كما يلي:-

ربع كيلو كنافة

1 ملعقة كبيرة سمن.

3 كوب حليب (250 جرام)

5 ملاعق كبيرة نشا.

3 ملاعق كبيرة قشطة.

1 كوب سكر.

طريقة التحضير



يتم عمل كاسات الكنافة بطريقة سهلة وسريعة كالتالي:-