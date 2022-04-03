نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني كبير نوع من المكسرات يحرق الكوليسترول في الجسم ويشفيك من إنسداد الشرايين وتصلبها لن تفارقه بعد الآن في المقال التالي
المكسرات تعتبر نوع من المسليات وتتميز بفوائدها الكثيرة التي تمنحها للجسم؛ حيث أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن؛ فهو يعرف بقدرته على تنمية القدرة العقلية وتحسين الاستيعاب في المدرسة لدى الأطفال، كما أنه يعمل على حرق نسبة كبيرة من الدهون المختزنة في الجسم؛ حيث يصفه الكثير من أطباء الحمية الغذائية في النظام الغذائي، واليوم من خلال هذا المقال نتحدث عن دور المكسرات في حرق الدهون.
المكسرات لحرق الدهون والكوليسترول في الدم
أثبتت بعض الدراسات أن المكسرات لها دور كبير في حرق الدهون التي تتواجد في الجسم، وخاصة دهون البطن وتقوم بالتخلص من السعرات الحرارية.
- عندما يتناول الشخص حفنة من المكسرات؛ فهذا قد يفقده بعض الكيلو جرامات من الوزن.
- يساعد تناول المكسرات على التخلص من مشكلات القلب مثل تصلب الشرايين وانسدادها، وهذا بفضل حرق الدهون الذي يقوم به تناول المكسرات.
- المكسرات تخلصك من الزيوت المهدرجة.
- كما المكسرات تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم نظرا لاحتوائها على الزيوت غير المشبعة.
نصائح يجب إتباعها للمحافظة على القلب
- عدم الإفراط في تناول السكريات والحلويات.
- شرب كمية كبيرة من الماء.
- تناول المشروبات العشبية الساخنة التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.
- ممارسة التمارين الصباحية حيث أنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية ويخلصك من الشيخوخة المبكرة.
- عدم تناول الأطعمة الدسمة التي تساعد على التجلط وانسداد الشرايين.
- والجدير بالذكر عدم الإفراط في تناول المكسرات؛ حيث أنه من الممكن أن يحول الدهون الغير مشبعة إلى دهون مشبعة.
- عدم الإكثار في الطعام ليلا.
- أخذ قسط وفير من الراحة يساعد الجسم على تأدية مهامه اليومية بنشاط.
- تنظيم عدد ساعات النوم على الأفل من 6 إلى 8 ساعات يوميا.
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