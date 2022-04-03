كنز رباني كبير نوع من المكسرات يحرق الكوليسترول في الجسم ويشفيك من إنسداد الشرايين وتصلبها لن تفارقه بعد الآن

المكسرات تعتبر نوع من المسليات وتتميز بفوائدها الكثيرة التي تمنحها للجسم؛ حيث أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن؛ فهو يعرف بقدرته على تنمية القدرة العقلية وتحسين الاستيعاب في المدرسة لدى الأطفال، كما أنه يعمل على حرق نسبة كبيرة من الدهون المختزنة في الجسم؛ حيث يصفه الكثير من أطباء الحمية الغذائية في النظام الغذائي، واليوم من خلال هذا المقال نتحدث عن دور المكسرات في حرق الدهون.

المكسرات لحرق الدهون والكوليسترول في الدم

أثبتت بعض الدراسات أن المكسرات لها دور كبير في حرق الدهون التي تتواجد في الجسم، وخاصة دهون البطن وتقوم بالتخلص من السعرات الحرارية.

عندما يتناول الشخص حفنة من المكسرات؛ فهذا قد يفقده بعض الكيلو جرامات من الوزن.

يساعد تناول المكسرات على التخلص من مشكلات القلب مثل تصلب الشرايين وانسدادها، وهذا بفضل حرق الدهون الذي يقوم به تناول المكسرات.

المكسرات تخلصك من الزيوت المهدرجة.

كما المكسرات تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم نظرا لاحتوائها على الزيوت غير المشبعة.

نصائح يجب إتباعها للمحافظة على القلب