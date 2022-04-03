نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا للكرش الحل السحري أدهن الفازلين كل ليلة بهذه الطريقة وتخلص من الكرش ودهون البطن في 3 أيام في المقال التالي
الكرش من الأمور المزعجة التي تسبب مشاكل كثيرة صحية ونفسية لدي الكثير من الأشخاص خاصة السيدات، لذا بعد البحث والتنقيب وجد أن الفازلين له دور فعال للتخلص من الكرش ودهون البطن؛ حيث أن الفازلين يعتبر مرطب طبيعي قوي للجلد حيث يمنحه الترطيب والنعومة المميزة، كما يستخدم للشعر أيضا وله فوائد كثيرة للشعر أيضا، واليوم من خلال مقالنا هذا نتعرف معكم عن التخلص من الكرش بالفازلين.
طريقة وضع الفازلين على الجسم للتخلص من الدهون
نقوم بعمل الوصفة السحرية القادرة على إذابة دهون البطن، وهي من خلال الآتي:
- نحضر إناء صغير ونضع به كلا من نصف ملعقة من النعناع ونصف ملعقة من الزنجبيل ونخلطهم جيدا.
- ثم نضيف إليهم ثلاث ملاعق من الفازلين ويتم الخلط الجيد فيما بينهم
- ومن ثم يتم تطبيق هذا الخليط على الأجزاء الذي تتواجد بها الدهون.
فوائد الفازلين على الجسم
تتعدد فوائد الفازلين الكثيرة على الجسم والبشرة والشعر واليوم نتحدث عن فوائده على الجسم بشكل خاص، قد يعاني الجسم ذو الوزن الزائد على كميات متراكمة من الدهون في أماكن متفرقة بالجسم، وعند وضع الخلطة التي ذكرناها في السابق سوف تعمل هذه الخلطة على حرق الدهون المتراكمة؛ حيث أن الفازلين يحتوى على خصائص تعمل على حرق السعرات الحرارية، كما يحتوي على نسبة كبيرة مرطبة مما يجعلها تقوم بشفط الدهون وشد الترهلات، وعند تكرار هذه الوصفة مرتين بالأسبوع سوف نحصل على أفضل النتائج.
النصائح التي يجب إتباعها لإزالة الدهون
- عمل التمارين الرياضية التي تساعدك على التخلص من الدهون.
- شرب كمية وفيرة من الماء حتى تساعدك على تنزيل الكرش.
- عدم الإفراط في الأكلات التي تحتوي على كمية من الدهون.
- تناول المشروبات الدافئة التي تساعد في التخلص من الدهون مثل مغلي البقدونس والزنجبيل والنعناع.
- تناول الخضروات الطازجة والفواكه فهي تشعرك بالشبع.
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