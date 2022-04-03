طريقة عمل الكنافة المغشوشة بالقشطة ببساطة فى المنزل

تعد الكنافة المغشوشة بالقشطة من الحلويات المعروفة منذ القدم، ولكنهم كانوا لا يطلقون عليها اسم معين لذلك اخترت الشيفات الجدد هذا الاسم لها، وهو نوع من أنواع عمل كنافة بطرق متعددة ومتنوعة والتى تحرص العديد من محلات الحلويات وذلك مع قدوم شهر رمضان الذى انفرد به بتقديم الحلويات المختلفة، لذا يبحث الكثيرين عن طريقة عملها فى المنزل بسهولة وتكون زى الجاهزة بطعمها وطراوتها اللذيذة، وذلك على سبيل التنوع بين الوصفات خلال الشهر الكريم، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الكنافة المغشوشة بالقشطة بالتفصيل.

مكونات الكنافة المغشوشة بالقشطة

تحتوى الكنافة المغشوشة بالقشطة على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومفيدة ومغذية وهى كالتالي:

كيلو من الكنافة.

كوب وثلثين من السمنة المذابة.

فستق مجروش.

كوب وربع من القشطة البقري المغذية.

الشربات( القطر)

٢ كوب من السكر.

٢ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كوب من الماء.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الكنافة المغشوشة بالقشطة سهلة وبسيطة ولا تحتاج منكى وقت طويل وهى كمايلي:

أولاً نقوم بتجهيز الشربات فى حلة صغيرة نضع السكر ونضيف عليه الماء ونضعها على النار. نتركها حتى تغلي ثم نضيف عصير الليمون ونتركه يغلي لمدة ٢٠ دقيقة ثم نرفعه من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد. بعد ذلك نحضر الكنافة ونفلفلها ونخليها زى ماهيه طويلة ونفردها بشكل مستطيل ونوزع شوية من القشطة على طرفها بالطول ثم نرش عليها الفستق المجروش. ثم نبدأ فى لفها الى الداخل بشكل مائل أسطواني ونلفها الى الداخل. نحضر صينية مدهونة بالسمنة ونضعها بها ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهى من كمية الكنافة كلها. بعد ذلك نسكب عليها السمنة المذابة وندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٢٠دقيقة مع لف الصينية من وقت لآخر حتى تتحمر من جميع الجوانب حتى تنضج. فور خروجها من الفرن نصفيها من السمنة الزائدة. بعد ذلك نقلبها على الجانب الآخر ونضيف عليها السمنة وندخلها الفرن مرة أخرى لمدة ١٠ دقائق. فور خروجها من الفرن نسقيها بالشربات البارد ونتركها تبرد شوية ثم نقطعها الى قطع بسمك ٣ سم تقريباً. نقوم برصها فى طبق التقديم وتقدم وبالف صحة وهنا.

فوائد القشطة

تحتوي القشطة على مجموعة من الفوائد المهمة جداً للجسم سنذكر بعضها فيما يلي: