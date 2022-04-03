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تعرفي على طريقة عمل الزبادي في المنزل، فوجبة السحور لا تخلو من الزبادي لأنه من الأطعمة التي لها فوائد عظيمة وتمد الجسم بكمية كبيرة من الماء تساعده على عدم العطش خلال شهر رمضان المبارك، وبدلًا من شراء أكثر من علبة من الزبادي بعدد أفراد المنزل ويؤدي إلى تكلفتك تكلفة كبيرة فيمكنك تحضيره في المنزل بنفس مكونات الجاهز بل بمكونات أفضل وأكثر ضمانًا من الجاهزة ولكن بتكلفة أقل وبكميات أكثر فقط تابعي معنا سطور مقالنا التالية. طريقة عمل الزبادي في المنزل مكونات الطريقة:- لتران كبيران من الحليب الطازج.

كوبان كبيران من الزبادي الجاهز. خطوات تحضير الزبادي:- ضعي ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب مع الزبادي وقلبيهم حتى يذوب الزبادي في الحليب تمامًا ويصبح خليط سائل.

بعد ذلك قومي بإضافة خليط الحليب بالزبادي إلى الحليب النقي وقلبي الخليط جيدًا حتى يتجانس الخليط مع الحليب.

أحضري أكواب أو علب زجاجية صغيرة وابدئي في صب الخليط حتى آخرها ثم رصي العلب أو الأكواب في صينية فرن.

بعد ذلك قومي بتسخين كمية مناسبة من الماء على النار وصبيها في الصينية أسفل الأكواب الزجاجية حتى تصل إلى منتصفها.

ضعي الصينية في مكان درجة حرارته دافئة وقومي بتغطيته بقطعة قماش نظيفة واتركيه لمدة ثماني ساعات حتى يتماسك.

بعد أن تتأكدي من أن الزبادي تماسك قومي بوضعه في الثلاجة حتى يتماسك أكثر ثم ابدئي في تقديمه. طريقة الزبادي المنزلي بواسطة الشيف عظيمة حمدي مكونات الطريقة:- كيلو حليب طازج.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي أو كوب كبير. خطوات تحضير الطريقة:- ضعي الحليب على النار حتى يغلي ثم قومي برفعه من على النار حتى يبرد ثم قومي بوضعه مرة أخرى على النار حتى يصبح دافئًا.

اكشطي القشطة من على الحليب الدافئ ثم قومي بوضع الحليب والزبادي في الخلاط الكهربائي حتى يصبح المكونين ممتزجين تمامًا.

صبي الخليط في علب صغيرة أو أكواب زجاجية وضعيهم في صينية ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك قومي برفع الزبادي من الفرن وابدئي في تقديمه. عمر شويل - جدة طريقة عمل الزبادي البلدي مثل القطشة في البيت للسحور - ثقفني

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