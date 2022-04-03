طريقة عمل جيلي الفراولة أحلى تحلية باردة بثلاث مكونات جيلي بالفراولة للكبار والصغار

طريقة عمل جيلي الفراولة، من أهم الوصفات التي يتم البحث عنها بصفة مستمرة، خاصةً مع دخول فصل الصيف والحاجة لتحلية باردة يعشقها الكبار قبل الصغار، بالإضافة لكون فاكهة الفراولة متواجدة بكثرة خلال هذه الفترة وتحتل مكانة متميزة بين الفواكه الصيفية، نظراً لطعمها اللذيذ وتنوع طرق إعدادها سواء بالعصير أو إدخالها في التزيين لمختلف أنواع الكيكات وتارت الفواكه، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بعرض أهم الوصفات التي تبحث عنها ست البيت، لتقديمها بطرق سهلة وبسيطة لأفراد العائلة وبتكلفة قليلة، وتدخل وصفة اليوم ضمن أهم الوصفات التي يقدمها موقعنا مثل كيكة البرتقال، و كيكة الحليب الهشة، بالإضافة لكيكة دريم اللذيذة بمكوناتها البسيطة التي يعشق طعمها الكبار والصغار، ونقدم لكم فيما يلي مكونات الوصفة وخطوات التحضير.

مكونات جيلي الفراولة

نصف كيلو من الفراولة الطازجة متوسطة الحجم.

كوب كبير من الماء البارد.

1 كوب كبير من الماء المغلي.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

عدد 2 ظرف من مسحوق الجيلي بنكهة الفراولة.

هذه المكونات تكفي لعدد 5 أفراد.

خطوات التحضير

نقوم بإحضار الفراولة وغسلها جيداً بالماء ثم تقطيعها لقطع صغيرة سواء دائرية أو مكعبات. نحضر إناء به كوب الماء المغلي ونسكب فيه مسحوق الجيلي بنكهة الفراولة حتي يتم الزوبان. وفي إناء أخر نضع الماء البارد ونقلب فيه النشا حتي الزوبان جيداً. نقوم بسكب السوائل على بعضها ونحركها حتي تمتزج جيداً. نحضر الكاسات المخصصة للتقديم ونضع في كل كأس كميه مناسبة قطع الفراولة. نسكب خليط الجيلي والنشا في الكاسات. نضع الكاسات في الثلاجة ونتركها حتي تجمد. نقدم جيلي الفراولة مع التزيين بالكريمة أو بدون حسب الرغبة.

تكات نجاح الوصفة