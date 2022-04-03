طريقة عمل كريم بذور الكتان والأرز السحري لتفتيح البشرة وإزالة تجاعيد عشرين عامًا

كريم بذور الكتان والأرز من الكريمات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة، حيث يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، وتغذية البشرة وحمايتها من عوامل الطبيعية الضارة، ويعطي للبشرة النضارة والحيوية ويجعلها تبدو جميلة وجذابة، وهو من الكريمات الرائعة التي تحتوي على مادة الكولاجين الطبيعية التي تساعد على شد البشرة وتوحيد لونها، كما يعمل على تبييض البشرة وإزالة الخلايا الميتة والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم بذور الكتان والأرز السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم بذور الكتان والأرز

يحتوي الكريم على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من الأرز.

2 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم بذور الكتان والأرز السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء صغير الحجم ونضع به بذور الكتان وكوب من الماء، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نضع الوعاء على نار هادئة مدة ١٥ دقيقة مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام مثل الجل تمامًا. نرفع الوعاء من على النار ونضعه جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم نحضر وعاء آخر ونضع به كوب من الماء وملعقة الأرز، ثم نقلبهم مع بعض جيدًَا، ثم نضع الوعاء على نار هادئة. نقوم بتقليب خليط الأرز حتى ينضج ويصبح مثل العجينة، ونرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يصبح دافئ، ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به خليط الأرز ونخفق جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي. نحضر مصفاة متوسطة الحجم ونضعها على وعاء صغير، ثم نقوم بوضع خليط بذور الكتان ونقلب برفق حتى نحصل على خليط ناعم بدون شوائب، ثم نصفي خليط الأرز بنفس الطريقة حتى نحصل على خليط ناعم. نقوم بوضع خليط جل بذور الكتان على خليط الأرز، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى نحصل على قوام ناعم، ثم نقوم بإضافة زيت اللوز الحلو، وماء الورد للخليط ونقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نحضر علبة متوسطة الحجم ونضع بها الكريم، ثم نغلق العلبة جيدًا ونضعها في الثلاجة، وهذه الكمية كافية لمدة عشر أيام.

طريقة استخدام كريم بذور الكتان والأرز

توجد خطوات بسيطة يجب التعرف عليها عند وضع الكريم على البشرة وهى كما يلي:-