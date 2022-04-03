بربع كوب من السكر حضري حلوى زنود الست اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة

حلوى زنود الست ، تعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، حيث أنها يمكن عملها في شهر رمضان المبارك، وتختلف طريقة تحضيرها وحشوها من مكان الي أخر، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمل حلويات رمضانية سهلة وغير مكلفة، لذلك تتكون هذه الحلوى من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير زنود الست اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل حلوى زنود الست

تتكون حلوى زنود الست اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

علبة من رقائق الجلاش.

2 كوب من الحليب السائل.

ربع كوب من السكر.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ربع ملعقة صغيرة من المستكة.

كوب من الزبدة المذابة.

علبة من القشطة.

مقادير للتزيين

هناك بعض المكونات للتزيين وهي كالتالي:-

زهر ليمون.

شربات ثقيل.

فستق حلبي مطحون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير حلوى زنود الست اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الحليب والسكر ونضعها على النار حتى يذوب السكر جيداً ثم نضيف النشا مع التقليب المستمر حتى لا يتكتل الحليب. نضيف بعد ذلك القشطة بعد أن يسخن الحليب ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي. ثم نضيف المستكة المطحونة وماء الورد والزهر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط قشطة متجانس بنكهة لذيذة ثم نرفع الإناء ويترك حتى يبرد. نحضر علبة من رقائق الجلاش ونأخذ نصف الكمية وتغطي الجزء الباقي بقماش من القطن حتي لا تتعرض للجفاف. نقسم الرقائق إلي قسمين ونضع النصف الاول على عكس النصف الآخر ثم ندهن الرقائق بالزبدة المذابة جيداً. نضع بعد ذلك ملعقة من الزبدة في الجزء العلوي من الرقائق ونغلقها من الطرفين جيدا حتى لا تسمح القشطة من الخروج. ثم نلف على شكل أسطوانة ثم نضعها في صينية مدهونة بقليل من الزبدة أو الزيت ونرص الباقي حتى الانتهاء من الكمية. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً. ندهن الزبدة المتبقية على الوجه وندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة نصف ساعة. نخرج الصينية من الفرن عندما تأخذ اللون الذهبي من الاهلي والاسفل ثم نسكب الشربات البارد عليها مباشرتاً. نزينها بزهر الليمون ونرش عليها الفستق الحلبي المطحون ونتركها حتى تبرد ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

فوائد الحليب للجسم

هناك بعض الفوائد التي منحها الحليب للجسم وهي كالآتي:-

يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية وبعض الفيتامينات والمعادن والكالسيوم والحديد.

يعتبر مصدر غني بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة.

يعمل على تقوية الجسم وبناء العضلات لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات والبوتاسيوم.

يساعد في الحماية من أمراض العظام مثل هشاشة العظام والمفاصل يقلل من الكسور.

نصائح لتجنب مخاطر الحلويات

هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتجنب مخاطر الحلويات وهي كالتالي:-