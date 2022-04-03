بكوب زيت اصنعي بسكوت الشاي الاقتصادي المقرمش بمقادير ناجحة أحلى من المخابز

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يعتبر بسكوت الشاي الاقتصادي ، من المخبوزات اللذيذة التي تمتلك قوام هش وطعم مختلف عن المخبوزات الأخرى، وهو من أجمل أنواع الحلويات التي يقبل على تناوله الكبار والصغار ويرغبون في شرائه من الخارج، كما يمتلك قوام هش ورائع يجعل الكثير من ربات البيوت يرغبون في تحضيره بالمنزل بدل من شرائه وخاصة في الأعياد، كما يحتوي على بعض المقادير البسيطة التي تجعل طعمه وشكله رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الشاي الاقتصادي بقوام هش وخفيف أحلى من مخابز.
مكونات عمل بسكوت الشاي الاقتصادي
يتكون من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-
- 4 أكواب من الدقيق.
- 4 حبات من البيض.
- كوب من السكر.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الشاي الاقتصادي بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض جيداً.
- نقوم بإحضار المضرب الكهربائي ونضع به السكر، والبيض، والزيت، والفانيليا، ونخفقهم مع بعض حتى نحصل على قوام كريمي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزبادي ونخفق مرة أخرى حتى نحصل على قوام ثقيل وهش.
- نقوم بتفريغ الخليط على خليط في بولة كبيرة، ثم نضيف المكونات الجافة على الخليط ونقلب برفق.
- نستمر بخلط المكونات حتى تتشكل لدينا عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل.
- نقوم بتشكيل العجينة على صينية كبيرة على حسب الأشكال التي ترغبين فيها.
- نشعل الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ثم نقوم بوضع صينية داخل الفرن ونتركها حتى تصبح ذهبية اللون.
- نخرج صينية البسكوت من الفرن ونتركها تبرد تماماً.
- ثم نرص قطع البسكوت على طبق التقديم ونقدمه بجانب الشاي والمشروبات الساخنة وبألف صحة وهنا.
سر نجاح بسكوت الشاي الاقتصادي
سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي يجب إتباعها وهى كما يلي:-
- يفضل أن يكون الخفق في اتجاه واحد حتى نحصل على قوام خفيف وهش.
- وضع جميع المكونات الجافة مع بعضها قبل وضعها على المكونات السائلة.
- يجب أن تكون جميع المقادير بدرجة حرارة الغرفة.
- وضع الزيت يجعل قوام العجين هش.
- يفضل تسخين الفرن جيداً.
- عدم فتح الفرن أثناء التسوية حتى لا نعرض البسكويت للهبوط.
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