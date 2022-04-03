نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري كرياتين الغلابة..أقوي وأرخص وصفه لفرد الشعر الخشن المجعد الهايش نتيجة روعه من أول 3أيام في المقال التالي
وصفه لفرد الشعر الخشن المجعد الهايش، تنزعج المرأة كثيرا من الشعر الخشن وتحاول التخلص منه لأنه يحتوي على عدة مواصفات غير مرغوب بها، مثل: بهتان الشعر، وجفافه، والهيشان، وهو ما يتسبب بالإحراج لدى العديد من الفتيات، خاصةً اللاتي يحرصن على الظهور بإطلالةٍ مميزة ومنظمة،تلجأ الكثير من السيدات للكيماويات لفرد الشعر مما يسبب تلفه،الحل الأمثل ه وصفة طبيعية تقوم بفرد الشعر وتقوم في نفس الوقت بتغذيته.
وصفه لفرد الشعر الخشن المجعد الهايش
سوف نقدم لكم اكثر من وصفه لفرد الشعر الخشن المجعد
وصفة زيت الخروع لفرد الشعر
تعتبر هذه الوصفه فعاله في داص في فرد الشعر الخشن المجعد
المكونات:
- 4 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- قشر موزة واحدة.
- ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.
- 3 ملاعق كبيرة من المايونيز.
طريقة التحضير والتطبيق:
- نقوم بتنشيف قشر الموز ثم نقوم بطحنه ليتحول إلى بودرة.
- نضيف زيت الخروع و زيت الزيتون و المايونيز إلى مسحوق قشر الموز ونخلطهم جيدا.
- نضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة 3 ساعات.
- نقوم بغسل وتنظيف الشعر بالماء الفاتر.
- تكرر الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية.
وصفه الصبار لتنعيم الشعر الخشن
ينصح باستخدام هذه الوصفة لتنعيم الشعر الخشن وفرد الشعر المجعد .
المكونات:
- ثمرتين من الصبار مهروسة.
- فنجانين من زيت السمسم.
- 4 ملاعق كبيرة من المايونيز.
- بياض بيضة واحدة.
- 3 ملاعق صغيرة من العسل.
طريقة التحضير والتطبيق:
- نقوم بوضع الصبار و زيت السمسم والمايونيز و بياض البيض والعسل في بولة صغيرة ونخلطهم جيدا حتى تمتزج.
- ونقوم بوضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.
- نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر.
- تكرر الوصفة مرة واحدة كل 6 أيام للحصول على نتائج فعالة ومرضية.
وصفه النشا لفرد الشعر
قد يجهل الكثير أهمية وفوائد النشا لفرد الشعر المجعد الخشن المجعد
المكونات:
- 5 ملاعق من الأرز الأبيض.
- لتر من الماء .
- 3 ملاعق كبيرة من النشا .
- ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير والتطبيق:
- نقوم بغسل الأرز جيداً ثم نضعه في لتر الماء، ونقوم بتسخينه على النار حتى يصبح طرياً.
- نضيف النشا إلى الأرز ثم زيت جوز الهند وزيت الزيتون، ونقلب المكونات معا جيدا.
- نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ.
- ونقوم بوضع الخليط على الشعر ونوزعه جيدا.
- نقوم بلف الشعر ونضع عليه بروكاب أو فوطة ساخنة،ونتركه لمدة لا تقل عن 3 ساعات.
- بعد انتهاء المدة المحددة، نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المفضل لديك.
- نكرر الوصفة مرتين في الأسبوع لتحصلي على نتائج مرضية.
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