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عمر شويل - جدة وصفة منزلية لتبييض البشرة 5 درجات وتقضي علي التصبغات من أول استخدام، تهتم النساء بجمال وصحة بشرتها وذلك للحصول على بشرة مشرقة بدون أن تلجأ إلى الوصفات الكيماوية التي ترهق البشرة وتعمل على جفافها، حيث أن البشرة تتعرض لعوامل عديدة مثل أشعة الشمس وكثرة استخدام مساحيق التجميل، مما تعرضها لظهور التصبغات وحب الشباب، ولذلك توجد لديك البدائل الطبيعية التي تساعد علي تبييض البشرة وتقوم بحماية الوجه من البقع الداكنة والاسمرار.

وصفة طبيعية لتبييض البشرة وتخلصك من مشاكلها بسرعة هائلة

تحتاج البشرة إلي عناية كبيرة حتي تتعرض لظهور المشاكل وذلك من خلال اتباع روتين يومي للحفاظ عليها.

ولكن علي الرغم من نتائج منتجات تبييض البشرة إلا أنها مؤقتة كما تتسبب في التهاب واحمرار البشرة.

ولذلك سوف أقدم لكم وصفة منزلية لتبييض البشرة وتقضي علي تصبغات الجلد من أول استعمال.

فوائد الموز الصحية

يحتوي الموز على الكثير من الفوائد حيث يحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات.

يعمل على زيادة مستوى الزنك في الأظافر والتي يظهر على هيئة خطوط بيضاء خاصةً عند الأطفال.

يعالج الموز الكثير من مشكلات الهضم والمعدة.

يحمي الجسم من ارتفاع ضغط الدم ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

يعالج الأنيميا وفقر الدم ويحمي الجسم من الكثير من الأمراض المزمنة مثل أمراض السرطان والقلب.

يحفز هرمون السعادة ويعالج الاكتئاب ويحارب التجاعيد وأمراض الشيخوخة.

وصفة الموز والزبادي لتبييض البشرة

تحافظ هذه الوصفة على جمال ونضارة البشرة وتعمل على تفتيح البشرة أيضاً وذلك عن طريق:

أن نقوم بخلط كوب من الزبادي مع ثمرتين من الموز وملعقة من عسل النحل.

نقوم بمزج هذه المكونات بصورة جيدة حتى نقوم بعمل خليط ثم نضع هذا الخليط على الوجه يترك لمدة ساعة تقريباً.

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر بعد هذه الوصفة ويجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع على الأقل.

وصفة الموز والعسل والليمون لتبييض البشرة وعلاج حب الشباب

تعمل هذه الوصفة على علاج البثور وحب الشباب كما تخلص البشرة من آثار حب الشباب بصورة نهائية وتحفز الهرمونات البشرة الدهنية،

أيضاً لأن الموز يحتوي على فيتامين سي ويحتوي أيضاً على الزنك وهما أساسيين لجمال وصحة الجلد والبشرة.

ويمكننا أن نقوم بهذه الوصفة من خلال أن تخلط ثمرة موز ونضع معها عسل النحل والليمون

ونقوم بخلط هذه الوصفة بصورة جيدة ونضعها على الوجه لمدة ساعة،

وبعد ذلك يتم غسل الوجه ونقوم بعمل هذه الوصفة مره كل أسبوع على الأقل حتى يتم الاستفادة من هذه الوصفة.