اقوي وصفة كيراتين طبيعي لفرد الشعر البنات الصغيرة والكبار نتيجة رهيبة

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عمر شويل - جدة لقد زاد البحث عن أقوى كيراتين يمكن استخدامه لفرد الشعر المجعد وبالفعل تم التوصل إلى وصفة كيراتين فعالة جدًا سوف تساعد بشكل كبير على إزالة التجاعيد من الشعر ليس فقط هذا بل سوف تعمل على تنعيم وتقوية الشعر. وصفة الكيراتين هذه تعتمد على البيض وزيت الزيتون وزيت جوز الهند هذين المكونين تحديدًا يعملون على تحسين حالة الشعر وتغييره تمامًا وذلك لأن زيت الزيتون من الزيوت التي تنعم وتطول وتكثف الشعر خلال وقت قصير، وصفة الكيراتين هذه يمكن لكل الأشخاص استخدامها مهما كانت أعمارهم.

أقوى كيراتين لفرد شعر الأطفال والكبار

هذا الكيراتين يعتمد على مواد طبيعية ذات أثر مفيد جدًا للشعر فعند استخدام هذا الكيراتين لن يكون هناك حاجة لاستخدام الكيراتين الذي يعتمد على المواد الكيماوية الضارة.

الكيراتين الذي يعتمد على البيض هو عبارة وصفة منزلية سهلة ولا تحتاج إلى مكونات باهظة الثمن وعلى الرغم من هذا إلا أنه يعمل على ترطيب خصل الشعر ولمعانها.

كيراتين البيض وزيت الزيتون لفرد الشعر

يعتبر البيض هو المادة الثابتة في هذا الكيراتين والذي يمكن استخدامه بجانب مكونات أخرى تعطي نفس نتيجة الكيراتين الذي سوف يتم تحضيره بهذه الطريقة:

نحتاج إلى بياض بيضتين على أن يتم وضعهم في وعاء مناسب.

تضاف كمية من زيت الزيتون (3 ملاعق كبيرة) على بياض البيض ثم يتم ضرب المكونين بطريقة جيدة.

ينظف الشعر بواسطة الماء للتخلص من المواد الغير نظيفة الملتصقة بالشعر.

يتم تنشيف الشعر من الماء ويوزع الكيراتين عليه مع مراعاة تدليك فروة الرأس بقوة لكي تمتص جذور الشعر الكيراتين ويعطي نتيجة جيدة.

ولكي يصل الكيراتين لكل خيوط الشعر يجب تسريح الشعر باستخدام مشط كبير.

يغلف الشعر بالكيراتين ويغطى لمدة 4 ساعات على الأقل.

بعد مضي الوقت يجب غسل الشعر وتسريحه بزيت الزيتون وسوف نجد أن الشعر قد تغير كثيرًا.

وصفة كيراتين منزلية لتنعيم الشعر وتقويه

يعتبر الشعر من أولى اهتمامات كل النساء لذلك يقومون بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعدهم على تنعيم وتقوية شعرهن ومن بعض الوصفات هذه الوصفة التي سوف نقوم بإعدادها بهذه الخطوات: