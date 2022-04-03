نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الوافل العادي بعجينة الفلافل وطعم لذيذ وغنى في المقال التالي

تعد حلوى الوافل من أكثر الأكلات المفضلة لدي الجميع وذلك لأنها تكون خفيفة ويمكن تناولها على الإفطار بجانب القهوة أو اللبن حسب الرغبة، وأيضا يمكن تناولها كحلوى بين الوجبات وأيضا يمكن تحضيرها بطرق مختلفة وتزيينها حسب الطعم المفضل من صوص الفراولة أو شيكولاته، وسوف نقوم بذكر طريقة لتحضير الوافل بطريقة مختلفة. مكونات عمل الوافل العادي: 1 كوب دقيق.

1 ملعقة ونصف سكر صغيرة.

2 حبة بيض وفصل الصفار عن البياض.

3 أرباع كوب لبن سائل.

1 ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

ربع كوب زيت.

ربع ملعقة ملح صغيرة. طريقة التجهيز: نقوم بتحضير وعاء ونضع فيه كل من الدقيق والسكر والبيكنج بودر والملح ونمزجهم مع بعضهم جيداً. نحضر طبق عميق ونضيف به صفار البيض ونخفقه جيداً مع اللبن والزيت، وثم نقوم بوضعه على مزيج الدقيق الذي خلطناه مع السكر والملح، ونقوم بخفق كل المكونات مع بعضها جيداً، نقوم بخفق بياض البيض حتي يصبح كريمي وله رغوة وثم نقوم بإضافته على الدقيق والصفار الذي قمنا بمزجهم مع بعض ونمزج كل المكونات جيداً مع بعض. نقوم بتحضير الصينية الخاصة بالوافل ونقوم بوضع الوافل بها، ونشعل النار حتى تكون متوسطة ونضع عليها الصينية ونتركها حتى تستوي. مكونات عمل الوافل مع الفلافل: كيلو جرام حمص وعند تحضيره نقوم بنقعه قبل تحضير الوافل بيوم.

750 جرام فول عريض ينقع قبلها بيوم.

150 جرام بصل.

100 جرام ثوم.

50 جرام ورق نعناع.

15 جرام ملح.

15 جرام كمون ناعم.

10 جرام فلفل أبيض.

150 جرام بقدونس مفروم. للوافل: 70 جرام سكر.

ربع كيلو دقيق.

100 مل لبن سائل.

1 حبة بيض.

10 جرام بيكربونات الصوديوم. طريقة التجهيز: نقوم بنشل الحمص والفول الذي تم نقعه من الماء ونقوم بغسله عدة مرات. نقوم بتحضير كبة الخلاط ونضع فيها كل من الحمص والفول ومكونات الفلافل ونخفقهم جيداً فى الخلاط حتى يكون عجين لين ليس به كتل أو قطع صغيرة. نقوم بتحضير وعاء كبير ونضع فيه السكر والبيض ونخفقهم جيداً ثم نضع عليهم البيكربونات واللبن ونمزجهم جيداً مع بعض حتى يكون عجين متماسك وناعم. نحضر قدر كبير لنمزج فيه كل من عجينة الوافل وعجينة الفلافل ونخفقهم جيداً مع بعض حتى تكون متماسكة وناعمة ونركنها لمدة لا تقل عن 15 دقيقه.

نقوم بتجهيز صينيه الوافل بدهنها بالزيت ثم وضعها على النار لتسخن وثم نقوم بإضافة العجينة ونقفل عليها حتى تستوي. بعد تسوية الوافل نقوم بتقديمه بجانب الطحينة أو البطاطس. عمر شويل - جدة طريقة عمل الوافل العادي بعجينة الفلافل وطعم لذيذ وغنى - ثقفني

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