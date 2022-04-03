طرق عمل سحور سهل وسريع فقط في 10 دقائق بمكونات اقتصادية مشبعة جدا

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طرق عمل سحور سهل وسريع ، وجبة السحور من الوجبات الأساسية في شهر رمضان، وللأسف بعض الأشخاص يظنون أنهم من أجل الشعور بالشبع لفترات طويلة طوال اليوم يتناولون الكثير من الأكلات اليومية، ولكن هذا اعتقاد خاطئ تمامًا، لأنه يمكن تناول كمية قليلة من الطعام ولكن تكون مشبعة وصحية، لذا فكرنا اليوم في تقديم طرق عمل سحور سهل وسريع وأيضًا صحي ومشبع للغاية، تعرفي معنا على هذه الطرق وجربيها وستنال على إعجاب جميع أفراد أسرتك، خاصًة وإنها ستعمل على مدهم بالطاقة والنشاط طوال اليوم وأيضًا طعمها مميز وشهي. طرق عمل سحور سهل وسريع طريقة عمل البيض بالطماطم المكونات عدد 4 بيضات.

ثمرة من الفلفل الأخضر مقطع مكعبات.

أربعة ثمرات من الطماطم مقطعة مكعبات.

ثمرة من البصل المفروم ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

رشة الكمون.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. طريقة التحضير ضعي الزيت في وعاء عميق واتركيه حتى يصبح ساخن جدًا.

ثم اضيفي الفلفل الأخضر والبصل مع التحريك حتى يذبل تمامًا.

ومن ثم اضيفي البيض + الطماطم + الكمون مع الاستمرار في الخلط حتى يصبح البيض ناضج تمامًا.

ثم قدميه مع الخبز المحمص. طريقة عمل الفول المدمس بالطماطم المكونات علبة من الفول.

ثمرة من البصل المفروم.

فصين من الثوم المهروس.

ملح / فلفل حسب الرغبة.

رشة من الزنجبيل.

عصير ثمرة من الليمون.

ثمرتين من الطماطم المفرومة.

ملعقة كبيرة من الكمون الناعم.

زيت نباتي. طريقة التحضير احضري مقلاة عميقة وضعي بها الزيت النباتي ثم ضعي البصل مع التقليب حتى يذبل.

ثم اضيفي الثوم مع التحريك حتى يذبل ثم اسكبي الطماطم واتركيها لمدة 5 دقائق.

ضعي الفول على المكونات السابقة واهرسيه جيدًا بعد إضافة الملح + الفلفل الأسود + القرفة الناعمة + الزنجبيل + الكمون مع التقليب.

اتركي كل المكونات على النار لمدة 15 دقيقة ثم حركي باستمرار مع تزيينه بالبقدونس وعصير الليمون ثم يقدم على الفور. طريقة عمل اومليت بالفلفل الملون المكونات عدد 4 بيضات.

ثمرة من البصل المفروم.

نصف ثمرة من الفلفل الأحمر مقطع مكعبات.

معيار نصف ثمرة من الفلفل الأخضر مقطع مكعبات.

نصف كوب من الجبن الموزاريلا المبشورة.

ثمرة من الطماطم مقطعة مكعبات.

أربعة ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. طريقة التحضير احضري وعاء عميق وضعي به البيض + الدقيق + الملح + الفلفل الأسود ثم اخفقي كل المكونات معًا جيدًا باستخدام المضرب اليدوي.

ثم اضيفي كلًا من البصل + الفلفل الألوان + الطماطم + الجبن.

استمري في خفق المكونات معًا جيدًا حتى تصبح متجانسة تمامًا.

امسحي المقلاة بالقليل من الزيت في مقلاة غير لاصقة ثم اضيفي الخليط به على نار عالية لأول دقيقة.

ثم خففي النار لمدة 3 دقائق ثم ضعيه على الجانب الآخر حتى تصبح ناضجة.

قدمي البيض وهو ساخن بجانب السلطة. عمر شويل - جدة طرق عمل سحور سهل وسريع فقط في 10 دقائق بمكونات اقتصادية مشبعة جدا - ثقفني

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