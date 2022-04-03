كريم النشا وزيت الزيتون تفتيح فوري للبشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع

كريم النشا وزيت الزيتون من أروع الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة بياض ناصع، ويخفي تجاعيد عشرين سنه في دقائق، كما يعمل على إزالة التصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب وأشعة الشمس الحارقة بفضل احتوائه على بعض المكونات الطبيعية، التي تساعد على تبييض البشرة ومنحها النضارة والنعومة في أسرع وقت، وهو رائع في إزالة الهالات السوداء التي تظهر حول العين فتشوه مظهر الوجه، كما يعمل على ترطيب البشرة ويحميها من الجفاف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا وزيت الزيتون الرهيب

يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وزيت الزيتون الرهيب في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به البيكنج بودر، والنشا، وعصير الليمون، ثم نقلبهم مع بعض حتى يصبح مثل الرغوة. نقوم بإضافة زيت الزيتون للخليط، والفازلين، ثم نقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيدًا ويصبح مثل الكريم تمامًا. نقوم باستخدام الكريم كل يوم على البشرة قبل النوم مباشرة حتى نجعل البشرة أكثر نعومة وحيوية. نترك الكريم على الوجه مدة عشرين دقيقة، ثم نقوم بغسله بالماء البارد وسوف تلاحظين أن البشرة أصبحت ناعمة ونضرة وحيوية. يفضل المداومة على استخدام الكريم لمدة شهر حتى نحصل على بشرة أكثر نضارة ونعومة.

فوائد كريم النشا وزيت الزيتون للبشرة

توجد بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-