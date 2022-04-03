طريقه تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير بسرعه الصاروخ فكرة جبارة متخطرش على بالك

طريقه تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير بسرعه الصاروخ يمكنك الآن تنظيف البط من رائحة الزفارة من البط بطريقة سلسة وأكثر سهولة من خلال مجموعة من التركات والخطوات الفعالة التي تساعد في تخلصه من الروائح الغير مستحبة بسهولة، حيث يكون من السهل إزالة الريش الصغير الموجود في البط بطريقة سلسة وبسيطة، فقد نتعرف معا على كافة الخطوات البسيطة التي تساعد ربات البيوت في القضاء نهائيا على الريش والتوصل إلى طريقة طبخ مميزة ونظيفة وخالية من الروائح الغير مستحبة، فنتعرف على المكونات التي تستخدم في التنظيف للدجاج والبط.

طريقة تنظيف البط من الريش

يتم تنزيل الريش من البط بطريقة سلسة وأكثر سهولة للغاية من خلال مجموعة من المكونات الأساسية التي تساعد في التنظيف العميق وإزالة الريش الموجود فيها، فقد يتم القضاء على الريش الموجود فيها والذي يؤثر على مذاق البط أثناء طهيه، وهذه الخطوات تتمثل في التالي:

أولا يتم وضع البطة التي تم تنظيفها من الريش الطويل في كمية من الماء مع الملح البحري.

ومن ثم يتم تدليك البطة بهذا الملح حتى يتم إخراج الريش الصغيرة من البط ومن ثم التخلص من جميع الروائح السيئة التي توجد في البط,.

ومن ثم يتم وضعها في كمية من الماء والملح والخل وتترك لمدة ساعة حتى تقضي تماما على جميع البكتيريا والجراثيم سريعا.

طريقة الردة لتنظيف البط

يمكنك الآن تنظيف البط من الريش الذي يظهر في الجلد من ريش صغير تحت الجلد، وهذا يتم عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة التي تساعد في إتمام عملية التنظيف وهذه المكونات هي: