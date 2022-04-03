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الفول المدمس لا يخلو من أي مائدة على وجبة الإفطار بالأيام العادية وفي شهر رمضان بوجبة السحور، وتعد وجبة أساسية للوجبتين، حيث يتميز عند تناوله بالشعور بالشبع لفترات طويلة، كثيراً منا يلجئ بشراءه سواء كان معلب أو من المحلات والمطاعم أو من العربات المتجولة تعلمي سيدتي تحضير الفول المدمس بالمنزل بأسهل الطرق والخطوات التي تعدها المحلات والتي يميز رائحته الجذابة.
طريقة تدميس الفول بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة مثل المحلات الشعبية
يتمتع الفول بعدة فوائد كثيرة ومتنوعة منها يعمل على خفض نسبة الكوليسترول بالدم، يقل من الأصابة بفقر الدم، يعمل على ضبط أرتفاع ضغط الدم، يحتوي على الألياف الغذائية والبروتين مصدر غني من المعادن المفيدة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والنحاس والفوسفور والمغنسيوم والنحاس والكالسيوم.
يعشق تناوله أصحاب أتباع الحمية الغذائية لأحتوائه على سعرات حرارية قليلة، يعمل على بناء خلايا وأنسجة الجسم، غني بحمض الفوليك الذي يعد من العناصر المهمة في فترة الحمل ويحافظ على نمو الجنين، يحتوي على فيتامين ب1، ب2، ب3، ب6، فيتامين ج، يحتوي على الكربوهيدرات، سوف نقدم لكم من خلال مطبخ ثقفني الطريقة الأصلية للمحلات الشعبية لتحضير الفول المدمس،وقدميه على سحورك وقدمي بجانبه أكلاتك المفضله الخفيفة التي تساعدك على أستكمال صيامك بدون عناء مثل الجبن النستو أو البيضاء، أو البيض بجميع وسوف ذكرنا لكم في مقال سابق طرق مختلفه لتحضير.
طريقة تدميس الفول بالمنزل مثل المحلات الشعبية
المكونات
- كيلو الا ربع فول تدميس أكياس.
- نصف كوب فول مدشوش
- أو نصف كوب قمح.
- ربع كوب عدس أصفر.
- حبة طماطم صغيره.
- ثلاث حبات ليمون كبيرة مقطعة شرائح.
- معلقه كبيره ممسوحه بيكينج بودر.
- ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- نصف كوب خل.
- كوب ماد فاتر
- ماء مغلي.
- دماسه.
- رمل.
طريقة التحضير
- نضع حلة عميقة على النار ونضع بها كمية مناسبة من الماء، ونتركها حتى تغلى ثم نغلق النار.
- نفرغ الفول وننقعه بالماء الساخن المغلي ونتركه لمدة لا تقل من ثلاث ساعات.
- نصفي الفول من الماء ونضعه في الدماسه أو حلة عميقة، ثم نغسل الفول المدشوش والعدس ويصفي.
- نضفهم على الفول ولا نلقبهم حتى لا يحترق ويصبح طعم الفول مر، نضيف البينكج بودر والبيكنج الصودا، الطماطم.
- نضيف كمية من الماء الساخن ضعف كمية الفول ونرفعه على نار هادئة حتى يغلي ثم نرفعه من على النار.
- نضع في طبق إلمونيوم الخل وشرائح اليمون ونضيف كوب من الماء، ونضع الطبق ع فوه الماسة.
- نضع الرملة بصينيه بجدار عالي ونضعها، ثم ندفن الماسه أو الحلة ونرفعها على نار هادئه.
- نتركهم لمدة ثلاث ساعات، نصب نصف كمية الماء من الطبق ونزيد الكمية المبوبة بالماء ونتركه لمدة نصف ساعة.
- ثمه نكرر العمليه حتى ينضج تماماً، نتركه يبرد ثم نضع كمات مناسبة من الفول بأكياس مطبخ.
- نضعهم بالفريزر بالتساوي، حتى الأستخدام.
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