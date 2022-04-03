نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين أعملي الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات أحلي وأوفر من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب ٣ مكونات نتعرف على أهم الخطوات الأساسية لعملها بالتفصيل حيث تعد تلك النوعية من الأجبان واحدة من الوصفات للأجبان والتي من الممكن أن يتم عملها في المنزل وبأقل تكلفة ممكنة حيث نقدم لك من خلال ما يلي المكونات الثلاثة والتي حال توفرها في منزلك من الممكن أن تقومي بصناعة أفضل نوع موتزريلا مضمونة وبدون أي مواد حافظة، وتعد تلك الطريقة مثالية لمل الموتزريلا بقوامها المطاطي والمستخدمة في عمل المعجنات والفطائر ويمكننا عمل الجبن الموتزريلا بهذه الطريقة والتي نشرح أهم خطواتها من خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة.

طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب ٣ مكونات

عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت بمكونات بسيطة جدا وقليلة توفر لك نوع الجبن الذي لا غنى عنه في تحضير مختلف الأنواع من البيتزا، ومن أهم ما يجب أن يتوفر لعمل الجبن من نوع الموتزريلا هو نوع حليب عالي الدسم وطازج من الممكن أن يدخل معه مكونين آخرين وسنتعرف على تلك المكونات بالكامل في تلك الفقرة القادمة:

مكونات لعمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت

من أهم المكونات المستخدمة لعمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت هي المكونات الآتية:

لتر من الحليب.

ملعقة من الخل.

ملعقة من الليمون.

طريقة التحضير لوصفة الموتزريلا المنزلية

الموتزريلا المنزلية من الممكن أن يتم عملها في البيت وبتكلفة أقل من التي يمكننا شرائها جاهزة من المحلات، ولكن التحضير البسيط ييسر عليك توفير الموتزريلا في منزلك لعمل أفضل حشوات للمعجنات من كل أنواعها: