طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة مثل المطاعم بخطوات سهلة جداً

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عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة خاصة أن هناك الكثير من الوصفات المختلفة التي عرفت في الوطن العربي كله، والتي ترتبط معظمها بشهر رمضان المبارك، والجلاش بحشو اللحم المفروم نوع من أنواع المقبلات التي تتواجد بقوة على مائدة شهر رمضان في العزومات والولائم، فشهر رمضان يعرف بتجمع العائلات والاصدقاء والأحباب، وتحرص كل ربات منزل على تقديم أفضل ما لديها لتسعد ضيوفها، وصينية الجلاش باللحمة المفرومة من الوصفات المحببة جداً من الجميع، ودائما يطلبها الكبار والصغار حيث تتميز بطعمها الخطير جداً الذي لا يقاوم وليس له أي بديل، وبسهولة جداً يمكن تحضير الجلاش باللحمة المفرومة في البيت، فتابعونا لنوافيكم أسهل طريقة لعمل الجلاش باللحم المفرومة. مكونات الجلاش باللحم المفرومة لفة من الجلاش. بصل كبيرة مفرومة. نصف كيلو لحم مفرومة. فص ثوم. نصف ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. رشة جوز الطيب. خليط مكون من ملعقة كبيرة زبدة وملعقة كبيرة زيت وملعقة كبيرة سمن. مكونات صوص الجلاش كوب لبن. بيضة. القليل من الزبدة والزيت. والملح والفلفل الأسود. طريقة تحضير الجلاش باللحم المفرومة نحضر طاسة كبيرة وترفع على نار متوسطة ونضع بها القليل من الزيت، ونقلب فيه اللحم المفروم ونقلبه بشكل كبير ليتغير لونه.

ننزل بمقدار البصل المفروم والثوم مع التقليب الجيد حتى تمتزج المكونات.

نضع الملح والفلفل الاسود وجوز الطيب ونقلب المكونات، ثم ترفع الطاسة من على النار وتترك جانباً لتبرد.

في طبق نضع مكونات الزبدة والسمنة والزيت ويترك جانباً.

نحضر صينية وتدهن بخليط السمن والزيت والزبدة، ونضع فيه ورقة تلو الأخرى من الجلاش، ونحرص على دهن كل ورق بخليط الزيوت.

بعد أن نضع نصف كمية ورق الجلاش نضيف الحشو في المنتصف، ثم نضع باقي ورق الجلاش بنفس الطريقة.

نضع صينية الجلاش باللحم المفروم في الفرن لمدة خمسة دقائق، ثم نخرجها وتسقى بمكونات الصوص الممزوجة معاً، وندخل الصينية الفرن من جديد على درجة حرارة متوسطة، لمدة ربع ساعة حتى تنضج وتتحمر.

نخرج الصينية من الفرن وتترك قليلاً لتبرد، ثم نقطعها وتقدم بالهناء والشفاء. مع حلول شهر رمضان المبارك تبجث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة في المنزل لكي تكون مثل المطاعم وبطعم لذيذ يجعل جميع أفراد الأسرة يقبلون على تناول الجلاش باللحمة خاصة وأنه يتمتع بمذاق رائع وبحب الكثير من أفراد الأسرة ويعد الجلاش باللحمة من الوجبات السريعة والمرتبطة بشهر رمضان المبارك.

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