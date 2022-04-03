بدون صبغات كيميائية.. بملعقة قرنفل تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

ملعقة قرنفل تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا لعمل أفضل خليط طبيعي معالج بشكل كبير لأي أثر من آثار الشعر الأبيض فتعتبر تلك التركيبة مثالية لتعم الفائدة على الشعر ككل وليس على لونه فقط، كما أن لتلك التركيبة أثر مبهر على فروة الرأس يتمثل في قدرة الخليط على التحسين من مستوى رطوبة فروة الرأس وتقليل ظهور القشرة علاوة على أفضل تأثير صابغ للشعر، ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات المستخدمة مع بيان الطريقة المثالية للتحضير السريع للخليط.

بملعقة قرنفل تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا

من أهم الخلطات الطبيعية، والتي من الممكن عن طريقها التحسين من لون الشعر ومظهره الطبيعي المنسدل المفرود والخالي من التجعد، فضلا عن تأثيرها الأساسي للتخلص من أي شعر أبيض حيث أنها من الخلطات الطبيعية متعددة الفوائد وهي خلطة القرنفل المتميزة للشعر والتي من الممكن عملها في البيت حيث تعتبر وصفة لها العديد من الفوائد منها فرد وتعزيز نمو الشعر والتحسين من خصائص الشعر وأهم المكونات نتعرف عليها من خلال الآتي من فقرتنا القادمة:

مكونات لصبغ الشعر بخلطة القرنفل

أهم المكونات التي من الممكن أن نستعملها كي يتم تحضير تلك الخلطة الطبيعية، والتي لها دور في عمل خليط النسكافيه المميز، ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من القرنفل المطحون ناعم.

ملعقة من الفازلين.

زيت زيتون.

ملعقة من زيت خروع.

ملعقة نشا.

ملعقة من مكون الحناء.

عصير ليمون.

ملعقة من القهوة.

طريقة التحضير للوصفة

خطوات التحضير لخليط القرنفل بسيطة جدا تتمثل في ضرورة أن تكون هناك إذابة تامة للغازلين ومن ثم يتم الخلط ما بين مختلف المكونات للحصول على خليط ناعم، وخالي من أي تكتلات مع ضرورة أن يمكون القرنفل بودرة ومطحون جيدا حتى يتجانس مع بقية المكونات في تلك التركيبة المثالية لصبغ الشعر والقضاء بشكل نهائي على الشيب المبكر، ومن خلال خطوات بسيطة بعد التحضير يمكنك التطبيق على الشعر.

خطوات التطبيق على الشعر

من أسهل الخطوات للتطبيق ن تقومي بتقسيم الشعر ل 3 أجزاء ومن ثم تقومي بتمشيطه وإزالة التشابك وتوزيع الخليط على الشعر مع إبقائه ربع ساعة على الشعر ثم غسله.