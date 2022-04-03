نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعة الصاروخ.. تنظيف البط من الزفارة والريش بمكون سحري في مطبخك يجعلها ناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسرعة الصاروخ تنظيف البط والفراخ من الزفارة والريش الصغير تبحث عنه كل ربات البيوت حيث تفضلن اتباع أمثل وأفضل طريقة لتنظيف البط سريعا وبشكل جيد، وطهيه بأفضل الطرق ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات حول الطريقة التي تساعدك في التنظيف وفي منتهى السرعة لنوع البط المتوفر لديك وبطرق منزلية ومكونات بسيطة متواجدة في المنزل باستمرار.

بسرعة الصاروخ تنظيف البط والفراخ من الزفارة والريش الصغير

البط ومختلف الأنواع من الدواجن دائما في حاجة إلى التنظيف بشكل جيد وبدون استعمال أي مكونات لا تتوفر في المنزل، ومن خلال الطرق القادمة سيكون البط بمستوى نظافة جيد يساعد في طهيه بأفضل طريقة، ومن الممكن استعمال الملح، أو الردة، أو محلول النقع للتخلص تماما من أي زفارة بالدواجن من مختلف أنواعها.

خطوات لطريقة تنظيف البط بالردة

الردة من المكونات التي لها القدرة على أن تزيل أي تواجد للزفارة أو رائحة الغير مرغوبة في البط ومن الممكن أن تستعين ربة المنزل بالردة لكي تكون أكثر قدرة على الإمساك بالريش القصير والتخلص تماما منه فمن الممكن أن تستعمل الردة بكمية ملائمة حوالي نصف كوب ومن ثم تكون الإزالة التامة للريش مع تطهير كامل للجلد، وبعدها تنقع البطة بالماء الفاتر مع الخل والليمون.

تنظيف البط والفراخ من الزفارة والريش الصغير بالملح

أقوى الطرق وأسهلها للتخلص تماما من أي ريش دقيق على سطح جلد الدواجن من البط أو من الفراخ، ومن خلال الاستعانة بالملح سواء الناعم أو الخشن فهذا ما سيساعد بشكل كبير في تخليص البط أو الدجاج تماما من أي روائح قد تكون غير مستحبة والملح يمكننا من خلاله التخلص من تواجد لريش الصغير في الحجم، كما أن البط بعدها يكون صالح للاستعمال بعد نقعه بالماء والخل.

بمحلول النقع

محلول النقع من الليمون مع الملح والماء والدقيق والسكر من بين أهم المكونات الأساسية والتي ستساعد تماما في التخلص من أي رائحة غير مرغوبة قد تكون موجودة بالبط والفراخ، والمحلول يزيل أي مواجد لزجة بالدجاج والبط، والنقع يكون من ساعة لساعتين.