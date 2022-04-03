صاروخ التفتيح للعرايس.. كريم النشا والليمون المعجزة لتبيض وشد البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه فى ربع ساعة

كريم النشا والليمون المبهر لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد خلطة طبيعية ممتازة لها العديد من المزايا والتي من الممكن أن تتحقق على البشرة بعد أن يتم التطبيق لخليط من الليمون مع النشا بشكل مستمر من مرة إلى مرتين أسبوعيا وهذا مت يحقق فارق مذهل في الدرجة اللونية لبشرتك، فن كنتِ في حاجة إلى استعادة نضارة وجهك ننصحكِ باستعمال خليط الليمون والنشا لإزالة التجاعيد وتوحيد لون جلدك تماما والتخلص من العديد من عيوب البشرة.

كريم النشا والليمون المبهر لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

كريم من الممكن أن تقومي بعمله من النشا مع الليمون من الكريمات المهمة، والتي من الممكن أن يتم تحضيرها منزليا للتخلص من العديد من الإشكالات التي تؤثر بشكل كبير على المظهر العام للبشرة، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المكونات التي تصلح للمزج مع النشا والليمون مع بيان أهم الخطوات التي من الممكن أن تتبع للحصول على نتيجة مثالية لبشرة ناعمة وأكثر تألقا وتوهجا.

مكونات خليط النشا والليمون

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة جل الصبار.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من مياه الورد.

طريقة التحضير للوصفة

الوصفة من السهل تحضيرها من خلال اتباع الخطوات القادمة:

إذابة مكون جل الصبار وإسالته لكي يكون من السهل مزجه مع النشا.

إضافة مكون عصير الليمون مع القليل من مكون ماء الورد والتقليب لهما مع المكونين السابقين الجل والنشا.

بقية المكونات تضاف مع التقليب المستمر.

الخليط من السهل تطبيقه بعد ذلك على البشرة.

التطبيق يكون لمدة تعدل عشر دقائق على الجلد بعدها يغسل بالماء الفاتر.

فوائد تطبيق خليط النشا والليمون على البشرة

العديد من الفوائد والتي من الممكن أن تتحقق نتيجة استعمال هذا الخليط المبيض، ومن أهم الفوائد لهذه لتركيبة ما يلي في النقاط القادمة: