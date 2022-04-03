سر مزيل عرق طبيعي: يدوم اكثر من 48 ساعة متواصلة لن تتخلي نتائجة2022

نقدم سر مزيل عرق طبيعي ، يعمل علي إزالة العرق والروائح الكريهة من الجسم ويدوم لمدة تصل الي 48 ساعة وبدون أضرار جانبية، ومن مكونات طبيعية جدا حيث تعد رائحة العرق مشكلة لدي الجميع وتسبب الاحراج في التجمعات والمناسبات، ويبحث الكثير علي مزيل عرق طبيعي يتكون من مكون واحد فقط ومعه بعض المكونات البسيطة ولاكن يوجد مكون اساسي يعمل علي إزالة العرق بشكل كبير، حيث يعد من اقوي انواع المزيل التي لا توجد لهو اي اضرار جانبية، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل سر مزيل عرق طبيعي يدوم اطول فترة ممكنه ويعمل علي إزالة رائح العرق بشكل طبيعي2022.

مكونات تحضير سر مزيل عرق طبيعي يدوم لمدة تصل الي 48 ساعة متواصله

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة التي سوف نحضر من خلالها سر مزيل عرق طبيعي يدوم لمدة 48 ساعة وهي كما يلي:-

معلقتين من الشبا المطحونة.

معلقة من الفازلين وزيت جوز الهند.

معلقة من المسك المطحون.

نصف معلقة من زيت الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير المزيل بطريقة صحيحة للغاية حتي يدوم لمدة طويل ويعطيكم اجمل رائحه وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة الشبا المطحونة والمسك المطحون ونقلبهم مع بعضهم البعض بشكل متجانس. ثم نضيف الفازلين وزيت جوز الهند وزيت الورد ونخلطهم جدا حتي يصبح خليط كريمي متجانس للغاية. ثم نقوم بوضع الخليط في علبة محكمة ونغلقها جيدا ثم بضع العلبة في الثلاجة لمدة ساعتين قبل الاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الان علي طريقة صحية لكيفية استخدام هذا المزيل بشكل فوري للغاية والحصول علي نتائج رهيبة وهي كما يلي:-

نأخذ شاور وبعد الاستحمام نضع دهن من الخليط ثم نخرج طبيعي وسوف يدون لمدة تصل الي 48 ساعة.

نكرر الطريقة كل 48 ساعة وبالتالي سوف يفضل الجسم دون عرق ورائحته جميل ولن يسبب الاحراج مرة اخري.

ويجب استخدام العطور في الملابس لتجميل الرائحة للإضعاف.

يفضل استخدام المزيل عند الخروج وقبل النوم حتي تحصلين علي جسم دائما معطر ورائحته جميل اطول وقت ممكن.

نصائح تساعد علي إزالة رائحة العرق في اسرع وقت

نقدم لكم من خلال هذا المقال افضل النصائح التي تساعد علي إزالة العرق وتعطيك جسم معطر طبيعي دون استخدام مواد ضار وهي كالاتي:-