نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي غريبة ناعمة بالسمن البلدي والمكسرات الصحية والشهية بطريقة سهلة وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي
الغريبة الناعمة بالسمن البلدي والمكسرات من ألذ وأحلي أنواع المخبوزات والحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، وهي من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك والذي يفضل تناول الغريبة الناعمة في أول أيام العيد والافطار به، وكما هناك العديد من الأفراد الذين يحبون تناوله بجانب كوب من الحليب، أو كوب من الشاي، أو كوب من الشاي باللبن، أو كوب من العصير وكما أن هناك العديد من البلاد العربية التي تقوم بعمل الغريبة في الأفراح وخاصة في مصر، حيث تعتبر أحد أهم مظاهر الاحتفال بالزواج ويقدم عند زيارة العروسين للضيوف مع العديد من المخبوزات المتنوعة الأخري والتي يعتبر أحلي هو الغريبة الناعمة، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عملها ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم غريبة ناعمة بالسمن البلدي والمكسرات.
طريقة عمل الغريبة الناعمة ومكوناتها
المكونات
- أربعة أكواب من الدقيق.
- كوبان من السمنة البلدي.
- ثلاث أكواب من السكر.
- نصف ملعقة فانيليا.
- رشه من الملح.
- للتزين نضع على قطعة الغريبة فستق أو لولى أو فول سوداني.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار بولا ونضع بها سمنة بلدي باردة تكون من الثلاجة ثم نضيف عليها سكر منخول ثم نقوم بخفقهم بالمضرب الكهربائي جيدا حتي يصبح قوامها مثل الكريمة.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق المنخول عليهم ويكون الدقيق نوعه دقيق حلويات ثم نضيف إليه الفانيليا ورشه من الملح ثم نقوم بتقليبهم جيدا بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين.
- ثم نقوم بعد ذلك بالعجن باليدين أو بمعلقة حتى تتماسك العجينة وتكون لينة وطرية ونتركها في الثلاجة لمدة عشرة دقائق.
- قيل البدء في تشكيل العجينة يجب علينا أن نشغل الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية.
- وبعد إخراج العجينة من الثلاجة نأتي بصينية ثم نقطع العجين إلي شكل كرات صغيرة ثم نضعها في الصينية ويتم إدخالها في الفرن الساخنة لمدة عشرة دقائق إلي اثني عشر دقيقة حتي تعطينا اللون المناسب.
- وبعد إخراجها من الفرن يتم تزين الغريبة بالفستق، أو البندق، أو أللولي حسب الشكل أو الطعم التي تحبينها، وبعد ذلك يتم إحضار طبق به غريبة ونقدمه للضيوف والأسرة بشكل جميل وشهى وجذاب ولذيذ.
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