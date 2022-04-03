أحلي غريبة ناعمة بالسمن البلدي والمكسرات الصحية والشهية بطريقة سهلة وأفضل من محلات الحلويات

الغريبة الناعمة بالسمن البلدي والمكسرات من ألذ وأحلي أنواع المخبوزات والحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، وهي من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك والذي يفضل تناول الغريبة الناعمة في أول أيام العيد والافطار به، وكما هناك العديد من الأفراد الذين يحبون تناوله بجانب كوب من الحليب، أو كوب من الشاي، أو كوب من الشاي باللبن، أو كوب من العصير وكما أن هناك العديد من البلاد العربية التي تقوم بعمل الغريبة في الأفراح وخاصة في مصر، حيث تعتبر أحد أهم مظاهر الاحتفال بالزواج ويقدم عند زيارة العروسين للضيوف مع العديد من المخبوزات المتنوعة الأخري والتي يعتبر أحلي هو الغريبة الناعمة، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عملها ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم غريبة ناعمة بالسمن البلدي والمكسرات.

طريقة عمل الغريبة الناعمة ومكوناتها

المكونات

أربعة أكواب من الدقيق.

كوبان من السمنة البلدي.

ثلاث أكواب من السكر.

نصف ملعقة فانيليا.

رشه من الملح.

للتزين نضع على قطعة الغريبة فستق أو لولى أو فول سوداني.

طريقة التحضير