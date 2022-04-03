انقذي أسنانك من التسوس.. كنز في مطبخك لتبيض الأسنان كالؤلؤ وإزالة الجير والأصفرار أقوي من الليزر

تبيض الاسنان في المنزل بمكون جبار يساعد في تخليص الأسنان يشكل طبيعي وآمن من أي أثر من آثار البهتان ومن خلال التطبيق لتلك التركيبة لهذا المكون المميز من الممكن التخلص نهائي من أي تواجد للكلس الموجود على طبقة المينا الخارجية للأسنان، ومن خلال الاستعانة بالمكون فهذا ما يغني تماما عن استعمال أي مكونات غير طبيعية كما لا تكون هناك ضرورة إلى استعمال أي تركيبات كيميائية، فلا يكون هناك داعي للجوء لطبيب الأسنان، فقط من الممكن أن يتم تطبيق تلك الخلطة الطبيعية التي لها القدرة على تعزيز البياض للأسنان كما سنقوم بتوضيح أهم الطرق الأخرى لتبييض الأسنان في البيت وبأقل تكلفة.

تبيض الاسنان في المنزل بمكون جبار

طريقة الملح لتبيض الاسنان حيث يعد الملح من أفضل المكونات التي من الممكن أن تسهم بقوة في علاج آثار الاصفرار والبهتان على الأسنان وأهم ما يجب اتباعه هو أن يتم عمل مضمضة ملحية تستعمل بشكل يومي للحفاظ على الأسنان وتنقية الفم من البكتيريا والتخلص تماما من أي بقع أو تصبغات على الأسنان، كما أن الملح من المكونات المعقمة للفم والقاتلة للبكتيريا وهو ما يعزز من بياض الأسنان ونقائها ويزيل أي روائح غير مرغوبة عليها.

تبيض الاسنان بالكركم

استعمال الكركم يجعل الأسنان بيضاء وناصعة وخالية من أي تصبغات ويمكن لكل من لديه معاناة دائمة من اصفرار في الأسنان أن يطبق هذه الوصفة مع ضرورة أن يكون الوصفة معدل تطبيقها يوميا لملاحظة أفضل النتائج.

فائدة الكركم للأسنان

الكركم محتوي على مادة فعالة طبيعية وهي مادة الكركمين والتي لها الدور الأبرز في التخلص تماما من أي أثر من آثار التصبغ، وتعتبر تلك الطريقة الطبيعية مؤثرة بشكل مباشر على الطبقة الخارجية لمينا الأسنان، ومن الممكن أن تساعد في قتل بكتيريا الفم والتخلص من أي روائح سيئة بالفم من خلال فرك الأسنان بالكركم فهي مادة مبيضة بشكل قوي، ومطهرة للفم، وتعمل على إزالة البكتيريا المسببة لرائحة الفم المزعجة، ومن الممكن تعزيز عمل الكركم باستخدام الليمون.