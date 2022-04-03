أرخص كيراتين لفرد الشعر الخشن والمجعد في البيت بمكون ميخطرش على بالك سيصبح ناعم حريري في 30 دقيقة

أرخص كيراتين لفرد الشعر الخشن في دقائق بمكونات طبيعية في منزلك نتعرف على تلك التركيبة الطبيعية، والتي تتوفر مختلف مكوناتها بالمنزل، ولها الكثير من المميزات وتلك التركيبة البسيطة والغير مكلفة لها أثر رائع على الشعر نتحدث عنه من خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة حيث نخص بالذكر أهم المعلومات عن أفضل المكونات التي من الممكن أن يتم مزجها للحصول عل أفضل نتيجة لشعر ناعم خالي تماما من التجعد، وفيما يأتي من هذه السطور توضيح لأهم المقادير والطريقة التي يتيسر من خلالها التحضير لتلك التركيبة الطبيعية.

أرخص كيراتين لفرد الشعر الخشن في دقائق بمكونات طبيعية في منزلك

الشعر الخشن من الممكن علاجه باستعمال مكون النشا والتخلص من ملمسه الغير مرغوب من خلال رخص خلطات الكيراتين الطبيعي المعززة بقوة النشا المضعفة لفرد الشعر حينما يتم مزجه بشكل جيد مع مكونات لها القدرة على تغذية خصلات الشعر واختراق البصيلات وتغذيتها، والتخلص تماما من أي تجاعيد على الشعر، ومن الممكن استعمال خليط النشا وتحضيره في البيت وبأقل الإمكانات وأهم المكونات نذكرها من خلال ما يلي:

مكونات لفرد الشعر باستعمال خلطة النشا الطبيعية

من بين أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل لفرد الشعر بشكل طبيعي وباستعمال النشا ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت زيتون.

ملعقة صغيرة زيت خروع.

ملعقة صغيرة زيت سمسم.

ملعقة من الفازلين.

أهم الخطوات لتحضير الوصفة

وصفة النشا من الممكن أن يتم تحضيرها من خلال الاستعانة بالخطوات القادمة: