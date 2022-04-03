نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تتجاهلي غسل هذه الأماكن الهامة في الجسم جيدا أثناء الاستحمام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نهتم جميعنا بالنظافة الشخصية لأن النظافة الشخصية ترتبط بصحة الإنسان ونفسيته لذلك يجب أن نخصص وقت من يومنا لعمل روتين يومي ومنظم، حتى نرى فيه أدق التفاصيل الخاصة بنا حتى نتفادى الوقوع في أي أمراض أو أى مشكلات صحية، لأن الإهمال في النظافة الشخصية ينتج عنه تراكم الجراثيم على بعض المناطق في الجسم وبصورة خاصة عند المرأة البلاغة أو المتزوجة، أثناء الحمل والولادة والدورة الشهرية حيث أن النساء أكثر عرضة للتعرض الأوساخ من الرجال، ونرتكب جميعا بعض الأخطاء عند غسل بعض المناطق في الجسم ويجب الاهتمام بغسل الأقدام ومؤخرة العنق والعينين والأظافر والجسم بصورة كاملة.

غسل الأقدام أثناء الاستحمام

يجب غسل الأقدام بصورة جيدة أثناء الاستحمام لأن الإقدام جزء من جسم الإنسان والتي يجب أن نهتم بها لأن الكثير من الأشخاص يتجاهلون هذا الأمر، حيث أنهم يعتقدون أنه سوف يتم تنظيف الأقدام بصورة تلقائية من الماء والصابون الذي ‏ينزلق على الجسم، ولكن تحدث بعض الفطريات عند الأقدام وخاصة الأشخاص الذين يرتدون الأحذية الخفيفة المسطحة والصنادل بدون جوارب، لذلك يجب غسل الأقدام بصورة جيدة وفرقها بالحجر وتنظيف المساحة التي تكون موجودة بين الأصابع.

غسل مؤخرة العنق

تكون مؤخرة العنق رطبة ودافئة في معظم الأوقات وبذور الخاصة الأشخاص الذين يمتلكون شعر طويل، أو الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بصورة مستمرة وقد تتكون الكثير من البكتيريا والفطريات على مؤخرة العنق لهذه الأسباب، لذلك يجب الاهتمام بهذه المنطقة وغسلها بسرعة يومياً حيث نقوم بغسل الجزء الخلفي من الرقبة بالصابون والاسفنجة، أو من خلال منشفة مبللة حتى يتم القضاء على البكتيريا ويتم منع انتشارها.

غسل ما بين الفخذين والأظافر

يجب غسل هذه المنطقة بصورة جيدة لأن هذه المنطقة تحتوي على ثنيات قد تؤدي إلى تكون البكتيريا الضارة فيها، كما إلى ظهور التهابات في هذه المنطقة ويجب استخدام صابون ومنشفة ناعمة عند غسل هذه المنطقة.

كما يجب غسل الأظافر بصورة جيدة وبصورة خاصة المنطقة تحت الأظافر، لأنه يوجد بعض البكتيريا التى تتكون فى هذه المنطقة والتى لا يمكننا أن قضى عليها من خلال غسل اليدين، بل يجب أن نقوم بنقع قطع من القطن في الماء الدافئ والصابون ونقوم بمسح الأظافر بها أو باستخدام الفرشاة.