طريقة عمل الجلاش باللحم المفروم بخطوات بسيطة وطعم رائع

تحرص ربات البيوت خلال شهر رمضان على التجديد في الأكلات التي تقدمها لأسرتها، حيث دائما ما يشعر الجميع بالملل من الوصفات التي تقدم بكل دائم، والمقبلات نوع من الأطباق الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها ولا يكون لها بديل، ويعتبر الجلاش باللحمة المفرومة من الوصفات اللذيذة والتي تتمتع بطعم رائع خطير للغاية، ويكثر من تناولها وتقديمها خلال شهر رمضان، وهذا كنوع من المقبلات اللذيذ والخفيف جداً على المعدة، وبكل سهولة وخطوات بسيطة غير معقدة إليكِ سيدتي طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة.

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة

الجلاش باللحمة المفرومة واحدة من الأكلات التي تتمتع بطعم رائع، ولا تخلو مائدة شهر رمضان منها في البيوت المصرية والعربية، وبالرغم أن الجلاش في الأساس نوع من الحلويات التي تشتهر في مصر وبلاد الشام وفلسطين، ولكن أصبحت الجلاش باللحمة المفرومة لقت قبولاً كبيراً على مائدة المصريين في الأوقات المختلفة، وتحديداً في عزومات وولائم رمضان.

المكونات:

لفة عجينة من الجلاش.

لحم مفروم معصج.

2 كوب لبن.

2 بيضة.

مكعب مرقة دجاج.

فلفل أسود وملح.

طريقة التحضير: