طريقة عمل الجلاش باللحم المفروم بخطوات بسيطة وطعم رائع

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تحرص ربات البيوت خلال شهر رمضان على التجديد في الأكلات التي تقدمها لأسرتها، حيث دائما ما يشعر الجميع بالملل من الوصفات التي تقدم بكل دائم، والمقبلات نوع من الأطباق الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها ولا يكون لها بديل، ويعتبر الجلاش باللحمة المفرومة من الوصفات اللذيذة والتي تتمتع بطعم رائع خطير للغاية، ويكثر من تناولها وتقديمها خلال شهر رمضان، وهذا كنوع من المقبلات اللذيذ والخفيف جداً على المعدة، وبكل سهولة وخطوات بسيطة غير معقدة إليكِ سيدتي طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة.
طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة
الجلاش باللحمة المفرومة واحدة من الأكلات التي تتمتع بطعم رائع، ولا تخلو مائدة شهر رمضان منها في البيوت المصرية والعربية، وبالرغم أن الجلاش في الأساس نوع من الحلويات التي تشتهر في مصر وبلاد الشام وفلسطين، ولكن أصبحت الجلاش باللحمة المفرومة لقت قبولاً كبيراً على مائدة المصريين في الأوقات المختلفة، وتحديداً في عزومات وولائم رمضان.
المكونات:
- لفة عجينة من الجلاش.
- لحم مفروم معصج.
- 2 كوب لبن.
- 2 بيضة.
- مكعب مرقة دجاج.
- فلفل أسود وملح.
طريقة التحضير:
- تعصج اللحمة المفرومة من خلال تحمير بصلة مفرومة في القليل من الزيت، وبعدها نضيف اللحم المفروم ونقلبه مع البصل، ثم نضع الملح والفلفل وجوز الطيب مع التقليب ويترك الخليط لينضج، ويمكن وضع القليل من عصير الطماطم والفلفل الرومي على اللحم حسب الرغبة.
- تقسم عجينة الجلاش، ونحضر صينية وتدهن بالقليل من السمن.
- نرص النصف الأول في الصينية وندهن كل ورقة بالسمن من خلال الفرشاة.
- نضع في المنتصف الحشو المجهز ونفرده جيداً.
- نضع باقي الجلاش ونقوم بوضع باقي ورق الجلاش مع دهن كل ورقة بالسمن.
- نخلط المزيج الذي يصب على الوجه، من خلال مزج اللبن الدافئ مع البيض ومكعب الدجاج والملح والفلفل، ومن الضروري خفقهما جيداً.
- يسكب الخليط على وجه الجلاش، وتترك الصينية قليلاً قبل دخولها الفرن.
- ندخل الصينية الفرن الساخن من قبل لمدة ربع ساعة حتى ينضج الجلاش ويتحمر، ثم تقطع وتقدم بالهناء والشفاء.
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