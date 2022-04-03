كوب على الريق من منقوع لبان الدكر يخلصكم من تلك الأمراض المزمنة

فوائد منقوع لبان الدكر كثيرة ومتنوعة، لأن لبان الدكر يستخدم منذ زمن بعيد في كثير من الوصفات الطبيعية التي تعالج مشاكل مختلفة متعلقة بالشعر والبشرة، لأن لها خصائص مغذية لهما، ويمكن استخدامه عن طريق مضغه للاستفادة من خصائصه، أو استخدام الزيوت المستخلصة منه، ويمكن أيضاً استخدامه بعد نقعه وشرب المنقوع.

فوائد شرب منقوع لبان الدكر على الريق

بالرغم من أن الدراسات التي تجزم صحة استخدامات لبان الدكر المختلفة للصحة بشكل عام ليست موجودة بالشكل الكافي، إلا أن منقوع لبان الدكر بالفعل له الكثير من الفوائد عندما يتناوله الفرد على الريق مثل:

يمتلك خصائص مضادة للالتهاب

هذا بسبب أن لديه خصائص مضادة للالتهابات، فعندما يتم تناول منقوع لبان الدكر صباحاً بشكل منتظم يساعد ذلك في تثبيط عمل الإنزيمات المسئولة عن الالتهابات في جسم الإنسان.

فيقوم بتخفيف حدة الالتهاب في الجسم، مثل: الالتهابات المتعلقة بالمفاصل.

يقوي المناعة

وجد أن شرب منقوع لبان الدكر صباحاً على الريق بشكل منتظم يساعد في تعزيز استجابة جهاز الجسم المناعي لأي ميكروبات أو أجسام غريبة عنه التي تؤدي للإصابة بالأمراض المعدية.

يحسن صحة الجلد والبشرة

كما ذكرنا سابقاً أن منقوع لبان الدكر يمتلك خصائص كثيرة مضادة للالتهابات والأكسدة ولهذا عندما يتم شربه صباحاً على الريق بشكل منتظم يؤثر ذلك بشكل كبير وصحي على الجلد والبشرة فنجد:

يساعد في الحد من التهابات البشرة.

يقضي على البقع الداكنة في البشرة.

يؤخر ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة في البشرة التي تظهر بتقدم العمر.

يعزز مرونة البشرة والجلد.

يسرع من التئام الجروح.

تحضير منقوع لبان الذكر

هناك بعض الخطوات البسيطة التي تُتبع عند تحضير منقوع لبان الدكر، مثل: